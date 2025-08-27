EEUU acusa a países asiáticos de intentar enviar camarones "radiactivos"

Estados Unidos ha ordenado un retiro masivo de camarones tras detectarse altos niveles de contaminación radiactiva en un importante cargamento importado.

El retiro masivo de camarones radiactivos en EEUU ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias, quienes advierten a la población sobre los riesgos de consumir productos afectados y promueven nuevas medidas de control.

Según se informó, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) inició el retiro después de hallar que algunos lotes de camarones superaban los límites regulatorios de radioactividad.

Se informó que estos camarones fueron distribuidos en varios estados y que gran parte de los productos contaminados provenía de Asia.

¿De dónde provienen los camarones contaminados?

Gran parte del cargamento afectado proviene de países asiáticos, especialmente aquellos con antecedentes recientes de incidentes relacionados con material radiactivo.

La FDA trabaja conjuntamente con importadores para identificar el origen exacto y asegurar el retiro eficaz de los productos en supermercados y puntos de venta.

Frente a esta situación, expertos recomiendan a los consumidores revisar los lotes de los camarones antes de su consumo y mantenerse atentos a las listas de productos retirados.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar riesgos en la salud pública.