Ecuador y Estados Unidos acuerdan presencia permanente del FBI para reforzar investigaciones criminales

Los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitirá la presencia permanente de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano. El objetivo es fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó a través de su cuenta en X que ambas naciones suscribieron un memorando de entendimiento destinado a mejorar el intercambio de información investigativa. Además, el acuerdo busca enfrentar de manera más efectiva a las redes criminales.

Según explicó el funcionario, el acuerdo permitirá que agentes del FBI trabajen de forma más estrecha con autoridades locales, particularmente con unidades de la Policía Nacional, en investigaciones relacionadas con organizaciones delictivas. Además, colaborarán en delitos financieros como el lavado de dinero y casos de corrupción.

Reimberg señaló que el FBI ya colaboraba con el gobierno ecuatoriano en investigaciones específicas. Sin embargo, con este nuevo memorando se busca formalizar y mantener esa cooperación de manera permanente.

Por su parte, se espera conocer más detalles sobre el alcance del acuerdo. Además, medios internacionales informaron que se solicitó información adicional tanto al FBI como al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre esta nueva etapa de colaboración entre ambos países.

