Ecuador: Grave situación se vive en Guayaquil por coronavirus

Representantes de entes sociales denunciaron la grave e impactante situación sanitaria que se vive en Guayaquil, Ecuador.

La poca o nula respuesta de las autoridades ha desencadenado escenas dantescas en la ciudad.

Cuerpos abandonado en plena calle son algunas de las situaciones que se viven en la ciudad.

El video que ya circula en las redes sociales muestra la crisis que se vive en la región. La filmación fue difundida por la corresponsal de Telesur en el país, Denisse Herrera.

Este video me ha enviado Lia Burbano, miembro de las Organizaciones Sociales del Guayas. Asegura que en los sectores más vulnerables de Guayaquil no llega la ayuda de autoridades. Insiste que las personas por el miedo no saben que hacer @teleSURtv pic.twitter.com/2FvS1ovx4M

— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) March 31, 2020