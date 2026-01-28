Ecuador denuncia que un agente del ICE intentó entrar a su consulado en Minneapolis 

El gobierno de Ecuador denunció públicamente que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos intentó ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis.

Este incidente, reportado por las autoridades ecuatorianas, ha generado una nueva alerta sobre el respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, un principio protegido por acuerdos internacionales.

De acuerdo con la Cancillería de Ecuador, el hecho ocurrió el pasado lunes, cuando el agente del ICE se presentó en el consulado y buscó entrar sin cumplir con los procedimientos habituales.

Las autoridades ecuatorianas consideraron esto una violación de las normas que rigen las relaciones diplomáticas y aseguraron haber elevado una protesta formal al gobierno estadounidense por el incidente.

"Los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular y garantizaron la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”.

Asimismo, aseguran que activaron los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”.

Tensión diplomática tras el incidente y reacciones oficiales

Este nuevo roce entre Ecuador y Estados Unidos ocurre en un contexto de recientes fricciones diplomáticas en la región, donde la protección de las misiones consulares ha sido tema de debate.

Las autoridades ecuatorianas insisten en la importancia de mantener el respeto a la inmunidad y la seguridad de sus instalaciones en el extranjero, considerando que casos así pueden afectar la cooperación bilateral y la atención a ciudadanos en el exterior.

Por su parte, el ICE aún no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente. Se espera que ambos gobiernos busquen una solución mediante canales diplomáticos, aunque el caso podría complicar aún más las relaciones consulares entre ambos países.