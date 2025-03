Ecolab cumple su compromiso de ahorro de agua en la histórica era de la IA

En este Día Mundial del Agua, Ecolab refuerza su continuo liderazgo en el sector del agua y destaca las nuevas oportunidades de ahorro de agua impulsadas por la IA.

ST. PAUL, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--El agua es el recurso más esencial del mundo, y su importancia ha aumentado hasta niveles críticos en la era de la IA. Durante esta revolución digital transformadora, Ecolab, líder mundial en sostenibilidad que maximiza el crecimiento y el rendimiento a través de soluciones de agua y servicios de prevención de infecciones, ha seguido cumpliendo sus objetivos y trabajando con los clientes para ofrecer rentabilidad al tiempo que avanzaba en el uso optimizado del agua.





Se estima que para 2030 el crecimiento relacionado con la IA demandará energía adicional equivalente a las necesidades anuales de la India1 y tanta agua como para satisfacer las necesidades anuales de agua potable de los Estados Unidos2. Mientras el mundo avanza por el crecimiento de la IA y los centros de datos de alta tecnología, existe una oportunidad única de aprovechar la IA para ayudar a impulsar la eficiencia y la innovación en la gestión circular del agua con el fin de mejorar los procesos operativos y conservar los recursos naturales. La misión de Ecolab de ayudar a proteger el agua sin dejar de impulsar el crecimiento empresarial es más importante que nunca.

«La rápida aceleración de la tecnología de IA está aumentando las demandas de nuestros recursos hídricos y energéticos, sin embargo, también ofrece una oportunidad sin precedentes para abordar la crisis del agua a través de sistemas conectados patentados y poderosos conocimientos», explicó Christophe Beck, presidente y director ejecutivo de Ecolab. «Al aprovechar la IA para reducir, reutilizar y redestinar el agua en todas las operaciones comerciales, podemos seguir ganando de la manera correcta ofreciendo un rendimiento positivo para los clientes al tiempo que protegemos los recursos naturales».

Ecolab, junto con sus clientes, realizó importantes progresos en 2024 para avanzar en la administración del agua y ayudar a construir un futuro más resistente y rentable. En este Día Mundial del Agua, Ecolab celebra estos logros en la protección de los recursos hídricos sin dejar de crecer. Los aspectos más destacados del 2024 Year in Water (Año del Agua 2024) de Ecolab incluyen:

La misión de Ecolab de proteger los recursos vitales y ofrecer crecimiento empresarial es ahora más crítica que nunca en la era de la IA. Al dar prioridad a la gestión inteligente del agua, Ecolab ayuda a las empresas a rendir al tiempo que construye un futuro más resistente y positivo. Más información en: https://www.ecolab.com/expertise-and-innovation/water.

