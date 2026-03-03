Eclipse lunar total tiñe el cielo con una “Luna de sangre” visible en varias regiones

Un eclipse lunar total iluminó el cielo este martes con una llamada “Luna de sangre”, un fenómeno astronómico. Este pudo observarse durante aproximadamente una hora en amplias zonas del planeta. En efecto, fue visible desde el este de Asia hasta América Central y América del Norte.

El evento fue visible en países como Japón, Australia y en diversas islas del Pacífico. También pudo verse en América Central y América del Norte, donde ocurrió durante la madrugada del martes. Además, pudo apreciarse en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

En Tokio, la observación fue limitada debido a la nubosidad que cubrió el cielo durante gran parte del día.

La tonalidad rojiza característica de este fenómeno se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra y filtrando la luz solar a través de la atmósfera.