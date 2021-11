Echosens presenta una investigación en la Reunión sobre el Hígado de la AASLD de 2021: la detección y el seguimiento tempranos con FibroScan mitigan el riesgo de que los pacientes desarrollen fibrosis o cirrosis

PARÍS Y WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Echosens, una empresa de alta tecnología que ofrece la familia de productos FibroScan®, se complace en anunciar su participación en la próxima Reunión sobre el Hígado (Liver Meeting) de la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), un congreso digital, que se celebra del 12 al 15 de noviembre de 2021, con soluciones basadas en FibroScan, que se mencionan en 19 presentaciones orales y 180 presentaciones de carteles. Se incluyen nuevos resultados que demuestran la utilidad clínica de la medición de la rigidez del hígado y del bazo mediante elastografía transitoria controlada por vibración, así como del parámetro de atenuación controlada, y que confirman el rendimiento de las puntuaciones de la elastografía transitoria controlada por vibración de Fast™, Agile 3+, Agile 4 y FibroMeter en muchos entornos diferentes.

