‘Ebrio’ apaga el sueño de un joven psicólogo en su primer día de trabajo como conductor

México.- Familiares del joven Juan Carlos Medel, quien fue atropellado por un hombre ‘ebrio’, piden justicia por su muerte y exigen a las autoridades investigar el suceso y que no quede en la impunidad.

Según su hermana, quien ha interpuesto la denuncia, su hermano fue arrollado por un empleado de una constructora que tiene contactos con la Policía.

El relató indica que Juan Carlos Mendel, un psicólogo recién titulado, fue arrollado el primer día de su trabajo como conductor; el pasado 24 de noviembre por un ‘ebrio’ identificado como Yamil.

Familiares han explicado que el responsable, quien conducía un Mercedez Ben y que estaba bajo los efectos del alcohol, será puesto en libertad a pesar del dolor y el luto que provocó.

‘Se comunicó alrededor de las 5:50 de la tarde con mi mamá, le dijo que iba a tomar el camión a casa y que tenía hambre’, esas fueron sus últimas palabras antes de ser embestido.

Indicaron que son tres abogados los que tiene el conductor infractor con los cuales se deben enfrentar y no tienen los recursos económicos. Además, confiaron que intentaron persuadirlos para evitar la condena.

“En vista de que tiene gran poder económico y de que la Policía auxiliar parecía tener contacto con él, queremos alzar la voz, mi hermano ya no está con nosotros, no era su hora, no tenía ningún problema con nadie y luchó mucho para conseguir un título que al final no le dejaron ejercer’, dijo la hermana al referirse al ‘ebrio’ que mató a su Juan.

Indicó que con su poder económico el culpable espera salir en las próximas 48 horas, lo que para ellos es algo injusto porque nadie les devolverá a su ser querido.

“Esta no ha sido la primera vez en infringir las leyes de vialidad, se ha convertido en un peligro para la sociedad al tener múltiples multas por exceso de velocidad, saltos de luz roja, además de invasión al paso peatonal”, comentó la pariente.

Según investigaciones de medios locales, los del automóvil Mercedes Benz E500 Coupé que manejaba el ‘ebrio’ tenía al menos 25 infracciones y fotomultas.