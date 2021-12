Eaton presenta tecnologías de accionamiento variable de válvulas para ayudar a los fabricantes de camiones comerciales a estar en consonancia con las futuras regulaciones de emisiones de China

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–La compañía de gestión energética Eaton anunció hoy que su Grupo de Vehículos ha presentado una cartera completa de tecnologías de accionamiento variable de válvulas (Variable Valve Actuation, VVA) para ayudar a los fabricantes de camiones comerciales a estar en consonancia con las inminentes regulaciones de emisiones de China, que se espera que sean considerablemente más estrictas que las actuales.





“Los fabricantes de vehículos del mercado chino están analizando cómo cumplir con las futuras regulaciones de emisiones”, dijo Fabiano Contarin, director de Producto (distribución de vehículos comerciales) del Grupo de Vehículos de Eaton. “Eaton es el socio adecuado para respaldar esta iniciativa debido a nuestra considerable experiencia con fabricantes europeos y estadounidenses de automóviles y camiones, a quienes ayudamos a desarrollar tecnologías de reducción de emisiones”.

Las soluciones de VVA de Eaton se basan en dos pilares fundamentales: 1) un balancín con cápsula variable y 2) un balancín por separado para la desactivación total. Al combinar estos dos pilares fundamentales se pueden utilizar varias estrategias de VVA prácticamente en cualquier arquitectura de motor (motor con árbol de levas en cabeza simple y doble, así como motor con levas en el bloque) y con cualquier cilindrada, desde los 2,0 litros hasta los 15,0 litros.

La tecnología de CDA del Grupo de Vehículos reduce el CO 2 y el NOx de forma simultánea

La desactivación de cilindros (Cylinder Deactivation, CDA) es una tecnología de VVA que implica desactivar la apertura de las válvulas de admisión y escape, así como la inyección de combustible, en algunos cilindros cuando el motor funciona con baja carga. Esto aumenta la temperatura de los gases de escape, lo que permite que el sistema postratamiento de óxido de nitrógeno (NOx) siga siendo eficiente con baja carga y disminuye las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ).

La CDA es una solución ideal para los vehículos comerciales que hacen paradas frecuentes, como los camiones de saneamiento o de reparto. Disminuye el NOx y CO 2 de forma simultánea, lo que la hace más eficiente que otras tecnologías que reducen el NOx, pero aumentan el CO 2 . La CDA permite reducir el NOx en más de un 40 % y el CO 2 entre un 5 % y un 8 %.

La tecnología de cierre tardío de la válvula de admisión reduce las emisiones

Eaton también ofrece el cierre tardío de la válvula de admisión (Late Intake Valve Closing, LIVC), que retrasa el cierre de la válvula de admisión, por lo que la relación de compresión efectiva es menor que la relación de expansión. El LIVC aumenta la eficiencia térmica del motor, lo que mejora la economía de combustible y disminuye las emisiones de CO 2 . Al reducir el flujo de aire que pasa por el motor con una carrera de admisión más corta, sube 40 grados Celsius la temperatura de escape, lo que contribuye a la gestión térmica del sistema de postratamiento. En general, el LIVC permite disminuir de un 1 % a un 2 % el CO 2 y es lo más eficiente para aplicaciones tales como los camiones de larga distancia.

