Eaton expondrá su amplia gama de embragues para vehículos industriales en Automechanika Frankfurt

FRÁNCFORT, Alemania–(BUSINESS WIRE)–La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton anuncia que expondrá una amplia gama de soluciones de embrague para los mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en la feria Automechanika Frankfurt, en el stand D11, pabellón 3. Eaton mostrará su línea completa de embragues de muelle angular, embragues de muelle de diafragma, actuadores de embrague neumático concéntrico y soluciones de diagnóstico ServiceRanger para vehículos comerciales.









“Estamos dedicados a ampliar nuestra cartera de productos para satisfacer las necesidades del mercado global en constante evolución y para aumentar las relaciones con los clientes en todos los canales de mercado”, señaló Tim Bauer, vicepresidente de Posventa del Grupo de Movilidad de Eaton.

Los embragues de muelle angular se utilizan para transmisiones manuales y se ofrecen en dos series. La serie Advantage cuenta con tecnología de transmisión por correa que mejora la conexión de la placa intermedia para obtener un rendimiento más confiable, al tiempo que elimina las vibraciones y la fatiga de los salientes. Además, están diseñados con un rodamiento de liberación de doble sello, que permite los mejores intervalos de lubricación de su clase, de 80 000 km, lo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento. Eaton también ofrece la serie EverTough®, que supone una solución más rentable para los vehículos de más de siete años.

Eaton también pondrá en exposición sus embragues automáticos de diafragma de la serie Advantage para todas las marcas y modelos de transmisiones manuales automáticas (AMT) en el mercado EMEA. Estos embragues se fabrican de conformidad con las estrictas normas de calidad de los fabricantes de equipos originales y minimizan el ruido del ralentí al tiempo que reducen las vibraciones intensas y ofrecen un rendimiento excepcional y una mayor vida útil del embrague.

Otro de los productos de Eaton que estarán en exposición será su actuador de embrague electrónico que está diseñado para su transmisión UltraShift Plus junto con sus actuadores de embrague neumático concéntrico (CPCA) para las transmisiones manuales automáticas DT12®, el Volvo I-Shift y Mack mDRIVE™. El CPCA ayuda a optimizar el rendimiento del vehículo, trabajando con su AMT para determinar de forma continua la posición ideal de liberación y el accionamiento del embrague cuando la transmisión cambia. Muchos camiones actuales equipados con AMT ya no están cubiertos por la garantía de fábrica, por lo que los clientes de estas flotas necesitan piezas confiables para completar las reparaciones y el mantenimiento. La sustitución del CPCA durante el servicio del embrague puede ayudar a ahorrar tiempo y costos de reparación, a la vez que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento no programado.

Para asistir a las transmisiones manuales automatizadas que operan en el mercado Eaton ofrece su software ServiceRanger™ 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). Este software de diagnóstico y herramienta de servicio está diseñado para soportar todas las AMT de Eaton, sistemas híbridos de tren motriz, embragues Advantage Automated Series y Tecnologías de Transmisión Automatizada Eaton Cummins. Además, existe un “App Center” en el que los usuarios pueden calibrar todas las marcas y modelos de embragues de muelle de diafragma y CPCA que se ajustan a las AMT DT12®, Volvo® I-Shift y Mack mDRIVE™.

“Eaton ofrece ahora una línea completa de productos de embrague de posventa en EMEA para todas las marcas y modelos de camiones. Tanto si el camión tiene un año como más de quince, tenemos la cartera de embragues para ofrecer a nuestros clientes soluciones rentables de mantenimiento para su vehículo en funcionamiento”, sostuvo Pawel Kepka, director de Posventa EMEA del Grupo de Movilidad de Eaton.

