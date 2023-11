EarnIn reduce en 2,7 millones de dólares las deudas médicas de los residentes del condado de Clark (Nevada), lo que eleva a 22 millones de dólares el total de deudas médicas canceladas en el año

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–EarnIn, empresa pionera en el acceso a salarios devengados (Earned Wage Access, EWA), anuncia que ha conseguido reducir en 2,7 millones de dólares las deudas médicas de los habitantes del condado de Clark (Nevada), donde se encuentra Las Vegas, y que es el condado con el cuarto mayor nivel de deudas médicas del país. Solo este año, EarnIn ha eliminado un total de 22 millones de dólares en deudas médicas.





«En todo el país, y especialmente en el condado de Clark, las deudas médicas están afectando a las personas de manera importante, obstaculizando la movilidad financiera y amplificando la desigualdad económica», declaró Ram Palaniappan, director ejecutivo y fundador de EarnIn. «Abolir esta deuda médica, como hemos hecho también recientemente en los condados de Bexar y Maricopa, cumple con nuestra misión en EarnIn de hacer que todo el mundo pueda acceder a la dinámica financiera».

Incluso los estadounidenses que tienen seguro médico están contrayendo deudas médicas considerables, ya que cerca de un tercio de los adultos con cobertura del empleador o del mercado están pagando deudas por atención médica. La deuda médica también lleva a muchas personas a retrasar o evitar recibir atención médica u obtener recetas. La deuda médica sigue siendo la principal causa de insolvencia en Estados Unidos, con dos tercios de las quiebras provocadas principalmente por este motivo.

La reducción de la deuda médica mencionada hoy se realizó en colaboración con RIP Medical Debt, una organización nacional sin fines de lucro que marca la diferencia en la vida de quienes luchan contra las deudas médicas. Es una organización que elimina las deudas de los hogares que ganan cuatro veces, o menos, el umbral federal de pobreza o cuya deuda médica es del 5 % o más de sus ingresos anuales. De este modo, se garantiza que RIP Medical Debt ayude a los más agobiados económicamente por la crisis de estas deudas. Es importante destacar que los beneficiarios de dicho alivio recibirán una carta en el correo con la notificación de que su deuda ha sido abolida, y deben conservar esta carta para el mantenimiento de registros. El alivio de la deuda médica se basa en la fuente, lo que significa que la organización sin fines de lucro solo puede adquirir deudas que reúnan los requisitos de proveedores dispuestos a ello como hospitales, grupos de médicos o agencias de cobro, y la reducción de deudas médicas no se puede solicitar.

«Los residentes del condado de Clark que atraviesan una deuda médica se ven obligados a hacer concesiones difíciles que no les permiten perseguir sus objetivos y lograr la estabilidad financiera, como recurrir a sus ahorros, recortar gastos en artículos de primera necesidad y asumir deudas adicionales», explicó Allison Sesso, presidenta y directora ejecutiva de RIP Medical Debt. «Estamos agradecidos por el trabajo que hace EarnIn para abolir estas deudas de necesidad y permitir que las personas logren un cierto alivio financiero y emocional».

Los residentes del condado de Clark que se beneficien de este programa de reducción de deudas recibirán una notificación con sobres identificados con la marca RIP que empezarán a llegar a partir del 7 de noviembre de 2023. Según Becker’s Hospital Review, más del 17 % de los residentes del condado de Clark soportan deudas médicas, que en promedio ascienden a 794 dólares.

Para obtener más información sobre esta iniciativa de EarnIn con las deudas médicas, visite earnin.com/medicaldebt.

Acerca de EarnIn

EarnIn le permite acceder a su dinero en el momento en que lo gana, y no días ni semanas después.

Nuestra misión es reimaginar la forma en que se mueve el dinero para que todas las personas puedan desarrollar su potencial. Esto se consigue con el día de pago diario y se amplía con herramientas como las cuentas automatizadas Tip Yourself1, Credit Monitoring y Balance Shield2, una función que alerta cuando el saldo es bajo. Todo ello sin intereses3, sin comprobaciones de crédito4 y sin comisiones obligatorias5. Para que nuestros clientes tengan todas las oportunidades posibles de gastar y ahorrar según sus condiciones.

La aplicación pionera de EarnIn «Earned Wage Access» cuenta con el respaldo de socios de primer nivel como A16Z, Matrix Partners y DST. Desde nuestra fundación en 2013, los 3,8 millones de clientes le han otorgado más de 380 000 opiniones de 5 estrellas por ayudarles a acceder a más de 15 000 millones de dólares en ingresos.

Más información en EarnIn.com

_________________



1 Los fondos de la cuenta Tip Yourself se mantienen en Evolve Bank & Trust, miembro de la FDIC y asegurados por la FDIC hasta 250 000 dólares. Tip Yourself es un servicio que ofrece una rentabilidad porcentual anual del 0 % y no tiene comisiones mensuales. Ni su cuenta Tip Yourself ni los Tip Jars son cuentas de ahorro. Para ampliar la información, visite earnin.com/tos

2 La retirada de dinero de Balance Shield está sujeta a sus ganancias disponibles, al máximo diario y al máximo del período de pago. Pueden aplicarse otras restricciones o comisiones de terceros. Para más información, visite earnin.com/TOS.



3 EarnIn no cobra intereses por las retiradas de efectivo.



5 EarnIn no aplica comisiones ocultas por el uso de sus servicios.

