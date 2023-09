EarnIn abole $22 millones de deuda médica

La pionera en Earned Wage Access (EWA) abolió deuda médica como parte de un esfuerzo de alivio nacional en asociación con RIP Medical Debt, destinando primero $13,9 millones para los residentes del Condado de Bexar

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–EarnIn, pionera en Earned Wage Access (acceso a salarios ganados, EWA), anunció hoy que abolió $22 millones de deuda médica, destinando primero $13,9 millones para las personas que viven en el Condado de Bexar, Texas, sede de San Antonio, que tiene la tercera suma más grande de deuda médica del país. Los costos de la asistencia sanitaria en los Estados Unidos han venido aumentando en las últimas décadas, y a muchos estadounidenses se les hace cada vez más difícil pagar las facturas médicas. Los gastos médicos son los mayores impulsores de quiebra en los Estados Unidos y en dos tercios de las insolvencias se citan la deuda médica como la causa principal. Dado que EarnIn sigue firme en su misión de hacer que el impulso financiero sea accesible para todos, esta asociación fue el siguiente paso natural para estos esfuerzos.





“Este es uno de los muchos esfuerzos que está haciendo EarnIn para abordar los desafíos de la desigualdad financiera”, expresó el presidente ejecutivo, director y fundador de EarnIn, Ram Palaniappan. “Necesitamos una nueva solución innovadora para mejorar el acceso financiero y la inclusión. La misión de EarnIn es hacer que el impulso financiero sea accesible para todos, garantizando que tengan la movilidad financiera que se merecen. Vemos este trabajo de abolir la deuda médica como una de las maneras más novedosas en las que estamos produciendo un impacto en los apremiantes desafíos financieros de hoy día”.

El compromiso de EarnIn incluye planes para abolir otra deuda médica en el Condado de Maricopa, Arizona, y en el Condado de Clark, Nevada, a fines de este año. Estos tres estados del sudoeste -Texas, Arizona y Nevada- están clasificados entre los que tienen políticas de protección de los consumidores deficientes en cuanto a deuda médica, lo que incluye tener niveles inadecuados de seguro de salud, políticas de ayuda financiera y Medicaid.

El alivio de la deuda médica de hoy fue ofrecido en colaboración con RIP Medical Debt, una organización nacional sin fines de lucro que marca una diferencia en la vida de las personas que luchan con la deuda médica. La organización elimina las deudas de las familias que ganan cuatro veces o menos del nivel de pobreza federal y/o cuya deuda es un 5 % o más de su ingreso anual. Esto garantiza que RIP Medical Debt está ayudando a aquellas personas que tengan una mayor carga financiera por la crisis de la deuda médica. Y lo que es más importante, los beneficiarios del alivio recibirán una carta por correo que les informará que sus deudas han sido abolidas y ellos deberán guardar esa carta para sus registros. El alivio de la deuda médica se basa en la fuente, lo que implica que la organización sin fines de lucro solo puede adquirir deudas que tienen derecho por parte de prestadores aptos, tales como hospitales, grupos médicos o entidades de recuperación de fondos y no se puede solicitar alivio de deuda médica.

“Demasiados residentes del Condado de Bexar están sufriendo por las deudas médicas, que los fuerza a tomar difíciles decisiones que impiden que persigan sus objetivos y logren estabilidad financiera”, manifestó la presidenta y directora ejecutiva de RIP Medical Debt, Allison Sesso. “Estamos agradecidos por el trabajo que está haciendo EarnIn para abolir esta deuda y permitirles a las personas que progresen en su vida”.

A los residentes del Condado de Bexar que se beneficien de este programa de alivio de deuda se les notificará por carta, las que comenzarán a llegar el sábado, 23 de septiembre de 2023. Según el Urban Institute, casi uno de cada cinco residentes del Condado de Bexar tiene deuda médica (18 %) y esta asciende a un 20 % para las comunidades de color.

Para conocer más acerca de la iniciativa de deuda médica de EarnIn, visite earnin.com/medicaldebt.

Acerca de EarnIn



EarnIn le permite acceder a su dinero cuando lo gana, no días o semanas más tarde.

Tenemos la misión de reimaginar la manera en que se mueve el dinero para empoderar el potencial de cada persona. Esto implica que todos los días es el día de pago y se genera con herramientas como cuentas Tip Yourself1, Credit Monitoring y Balance Shield2, una función que alerta el saldo bajo. Todo sin interés, sin verificación de crédito y sin aranceles obligatorios3. De modo que nuestros clientes tengan tantas oportunidades posibles para gastar y ahorrar en sus términos.

La aplicación pionera Earned Wage Access de EarnIn está respaldada por socios de clase mundial como A16Z, Matrix Partners y DST. Desde nuestra fundación en 2013, 3,8 millones de clientes han dado más de 380 000 reseñas de cinco estrellas por ayudarlos a acceder a más de $15 mil millones de ganancias.

Para saber más, visite EarnIn.com.

_______________________



1 Los fondos de la cuenta Tip Yourself están guardados en el Evolve Bank & Trust, miembro de la FDIC y la FDIC asegura hasta $250 000. Tip Yourself es un porcentaje de rendimiento anual de 0 % y $0 de servicio de arancel mensual. Su cuenta Tip Yourself y cualquiera de las [cuentas] Tip Jars no son cajas de ahorro. Para obtener más información/datos, visite earnin.com/tos.

2 La extracción de dinero en efectivo de Balance Shield está sujeta a sus ganancias disponibles, Daily Max y Pay Period Max. Se pueden aplicar otras restricciones y/o aranceles de terceros. Para obtener más información, visite earnin.com/TOS.



3 EarnIn no cobra aranceles ocultos por utilizar sus servicios. EarnIn no cobra interés en Cash Outs (extracción de dinero en efectivo). Se pueden aplicar restricciones y/o aranceles de terceros, consulte EarnIn.com/TOS para obtener más datos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa



earnin@fullyvested.com