E2open organiza CONNECT 2022: The Europe Exchange

La creación de cadenas de suministro resistentes a través de la transformación digital es el tema central de este congreso tecnológico

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE: ETWO), proveedor líder en red de una plataforma de gestión de la cadena de suministro de misión crítica, de extremo a extremo y basada en la nube, lanza hoy su congreso con clientes, CONNECT 2022: The Europe Exchange, en Róterdam (Países Bajos). Este evento, con todas las entradas agotadas, reúne a varios centenares de profesionales de la logística, el comercio internacional y los negocios de las principales organizaciones del mundo para explorar soluciones para las complejas cadenas de suministro de hoy en día.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros clientes en Róterdam al segundo congreso con la comunidad E2open, cuyas entradas están agotadas”, comenta Michael Farlekas, CEO de E2open. “Como su nombre indica, este evento es una oportunidad para aprender y compartir nuevas formas de construir cadenas de suministro resistentes a través de la transformación digital. Nuestros clientes son las mejores empresas del mundo, y juntos, con la innovadora plataforma de E2open, podemos ayudar a impulsar el cambio hacia una economía más conectada”, añade.

Con más de 25 sesiones educativas, CONNECT 2022: The Europe Exchange cuenta con sesiones interactivas independientes diseñadas para ayudar a los responsables de “avanzar, realizar y comprar” a impulsar un mayor valor en la cadena de suministro y optimizar los procesos de negocio que ilustran la poderosa conectividad de una plataforma única. Los asistentes escucharán a los líderes de opinión, a otros clientes y a los ponentes inspiradores, como Jo Malone CBE, fundadora y directora creativa de Jo Loves. Su sesión “Creating a Fragrance from the Ground Up” destacará la importancia de la pasión, la resistencia y la creatividad para superar la adversidad y alcanzar el éxito.

Los asistentes explorarán las últimas tendencias, innovaciones y mejores prácticas para maximizar la funcionalidad en la tecnología de la cadena de suministro a través de múltiples temas. Habrá demostraciones prácticas, junto con sesiones de trabajo que abarcarán contenidos como los siguientes:

Casos prácticos dirigidos por el cliente

Fabricación colaborativa y gestión de suministros

Detección de la demanda y planificación empresarial

Plataforma integral

Gestión del comercio mundial

Gestión del transporte

Más información en https://europeconnect.e2open.com/en.

Acerca de E2open

En E2open, estamos creando una cadena de suministro más conectada e inteligente. Una que comienza con la capacidad de detectar y responder a las restricciones de oferta, demanda y suministro en tiempo real. Reuniendo datos de clientes, canales de distribución, proveedores, fabricantes por contrato y socios de logística, nuestra plataforma de cadena de suministro ágil y colaborativa permite a las empresas utilizar datos en tiempo real, con inteligencia artificial cognitiva y aprendizaje automático para impulsar decisiones más inteligentes. Toda esta información compleja se procesa a través de un panel único que proporciona una visión clara de sus ecosistemas de demanda, suministro, logística y comercio global. E2open está cambiando todo. Demand. Supply. Delivered.™ www.e2open.com.

E2open y el logotipo de E2open son marcas registradas de E2open, LLC. Demand. Supply. Delivered. es una marca comercial de E2open, LLC. El resto de marcas comerciales, marcas registradas y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos propietarios.

