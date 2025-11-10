e.l.f. llega a ULTA Beauty México para ampliar el acceso a lo mejor de la belleza para cada ojo, labio y rostro

La presencia de e.l.f. sigue creciendo tras su exitoso lanzamiento al mercado en 2024.

OAKLAND, California--(BUSINESS WIRE)--e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), la audaz empresa revolucionaria con un corazón bondadoso, continúa expandiendo su universo e.l.f. con su lanzamiento oficial en ULTA Beauty en México, que marca el siguiente paso en su asociación con el sector minorista. A partir de hoy, 10 de noviembre de 2025, los amantes de la belleza en México podrán descubrir lo mejor de e.l.f. Cosmetics y e.l.f. SKIN en todas las tiendas ULTA Beauty del país y en la plataforma de comercio electrónico del minorista.









Estos son algunos de los productos más esperados de las colecciones e.l.f. Cosmetics y e.l.f. SKIN que harán las delicias de la comunidad:

Power Grip Primer: una prebase facial hidratante en gel, considerada el santo grial, que suaviza la piel y fija el maquillaje para una mayor duración.

una prebase facial hidratante en gel, considerada el santo grial, que suaviza la piel y fija el maquillaje para una mayor duración. Halo Glow Liquid Filter: un potenciador de brillo líquido muy popular y multiuso que le da a tu cutis un efecto difuminado como el de los filtros de redes sociales.

un potenciador de brillo líquido muy popular y multiuso que le da a tu cutis un efecto difuminado como el de los filtros de redes sociales. Glow Reviver Lip Oil Glimmer: un aceite labial ultrabrillante que nutre, hidrata y realza los labios de forma intensa con un toque de brillo y luminosidad.

un aceite labial ultrabrillante que nutre, hidrata y realza los labios de forma intensa con un toque de brillo y luminosidad. Sheer For It Blush Tint: un colorete multifunción, combinable y con una excelente relación calidad-precio, con una textura hidratante y acuosa que proporciona un color translúcido y duradero.

un colorete multifunción, combinable y con una excelente relación calidad-precio, con una textura hidratante y acuosa que proporciona un color translúcido y duradero. Holy Hydration! Thirst Burst Drops: gotas de sérum en gel hidratante multiuso que revelan una tez fresca y radiante tanto al instante como con el paso del tiempo.

gotas de sérum en gel hidratante multiuso que revelan una tez fresca y radiante tanto al instante como con el paso del tiempo. Holy Hydration! Makeup Melting Cleansing Balm: un bálsamo limpiador sólido superventas que se funde en un aceite suntuoso para eliminar fácilmente el maquillaje.

“El lanzamiento de e.l.f. en ULTA Beauty en México es un hito para ambas empresas”, señaló Jennie Laar, vicepresidenta sénior y directora comercial de e.l.f. Beauty. “e.l.f. y ULTA comparten la misma filosofía en su misión común de hacer que la belleza sea accesible para todos a través de la asequibilidad y la disponibilidad. Nos encanta unir fuerzas en un mercado con oportunidades increíbles, ofreciendo productos de primera calidad a nuestra comunidad a un precio excepcional”.

Con este lanzamiento, e.l.f. estará disponible en todas las tiendas ULTA Beauty de México, gracias a la expansión de la cadena minorista en todo el país.

Acerca de e.l.f. Beauty

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) se sustenta en la creencia de que todo es posible con e.l.f. Somos una empresa diferente que rompe con las normas, da forma a la cultura y conecta a las comunidades a través de la positividad, la inclusión y la accesibilidad. Nuestra misión es clara: hacer que lo mejor de la belleza sea accesible para todos los ojos, labios y rostros. e.l.f. Beauty y sus marcas, e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People, Naturium y rhode, se rigen por un propósito, se impulsan por los resultados y se elevan gracias a sus superpoderes, ofreciendo productos e.l.f. limpios y veganos. e.l.f. Beauty se enorgullece de ser la primera empresa de belleza con instalaciones certificadas por Fair Trade Certified™. Con un corazón bondadoso en el centro de la filosofía de e.l.f., la empresa dona al menos el 2% de las ganancias del año anterior a organizaciones que tienen un impacto positivo. Más información en www.elfbeauty.com

