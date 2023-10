e.l.f. Cosmetics y la sensación de la música latina Manuel Turizo celebran cada ojo, labio y cara con el lanzamiento del nuevo sencillo y video musical de Manuel Turizo

OAKLAND, California–(BUSINESS WIRE)–Manuel Turizo, una de las estrellas más brillantes en el firmamento de la música latina, ha generado una alianza con e.l.f. Cosmetics, la marca de maquillaje número 1 de la generación Z*. El resultado es una nueva canción original en idioma español titulada “ojos. labios. cara.”, que ya se puede escuchar AQUÍ.

“En e.l.f., celebramos cada ojo, labio y cara”, afirma Kory Marchisotto, directora de marketing de e.l.f. Beauty. “Nuestros fanáticos latinxs e hispanxs están entre los entusiastas más apasionados de e.l.f. Esta canción se creó para ellos, con la misión de difundir su creatividad, hacer que sus voces se escuchen más fuerte y brindarles una plataforma para que canten sus valientes verdades”.

El extraordinario artista de e.l.f.

Con la ayuda de Madwell, su agencia de publicidad creativa, e.l.f. encontró a otro revolucionario de corazón bondadoso, Manuel Turizo. Con más de 25 éxitos que alcanzaron la certificación de platino en los rankings latinos de Billboard (su reciente colaboración con Shakira, “Copa vacía”, actualmente ocupa el primer puesto en el ranking Latin Airplay) y más de 20 millones de seguidores en TikTok e Instagram, este joven de 23 años utiliza su posición de privilegio y su conexión íntima con sus fanáticos para defender la igualdad y el empoderamiento. Manuel habla y canta con pasión sobre la confianza en uno mismo, apoya a las mujeres, celebra la expresión individual y cede su micrófono a las voces que más necesitan ser escuchadas. Como valiente personificación de un fuerte sentido de la ética, Manuel vive, respira y canta los valores de e.l.f.

La creación de un himno

Motivados por el amor y el aprecio por la comunidad latinx, e.l.f. y Manuel se propusieron crear una canción fiel a su filosofía lírica y melódica. Manual compuso y cantó “ojos. labios. cara.” (que se puede escuchar AQUÍ) para contar la historia de una mujer latina que cautiva al narrador de la canción no solo por su belleza física sino también por su audacia, confianza y capacidad intelectual. No tiene complejos por ser quien es y está orgullosa de sus raíces latinas.

“Fue todo un honor trabajar junto a e.l.f. para crear ‘ojos. labios. cara.’ y tener la posibilidad de escribir una canción (para la comunidad latina)”, contó Manuel. “Una canción donde las mujeres se sienten empoderadas, valoradas y bellas. Esta colaboración es un himno para ellas, y espero que todos disfruten esta canción tanto como yo”.

e.l.f. conoce de primera mano la magia que se genera cuando se combinan maquillaje y música. De hecho, su colaboración con iLL Wayno y Holla FyeSixWun en el éxito musical “eyes. lips. face.” y el desafío #eyeslipsface fue una de las campañas más virales en la historia de TikTok. Y ahora, ojos. labios. cara. lleva más allá la misión de la marca para abrazar a cada ojo, labio y cara. Visual y sónicamente, el trabajo es un crisol perfecto de culturas, estilos, ritmos e historias.

El inspirador video musical que es un homenaje a la historia

Un ambicioso video musical, dirigido por el director creativo y cofundador de Madwell, Chris Sojka, hace su debut junto con la canción. Está basado en una historia coescrita con Mauricio Galván, director creativo de Madwell (se puede ver AQUÍ). Filmado por el realizador Carmen Cabana, también nativo de Colombia, el video narra una versión ficcionalizada de “Manuel” mientras filma un video que transcurre en la ciudad de Los Ángeles de 1940. Es evidente que la letra de la canción habla de su coprotagonista en la filmación de este video ficcional, a cargo de la actriz y bailarina Alyssa Sánchez, quien no se da cuenta de los sentimientos de Manuel hasta que está por irse del estudio de filmación. Con un elenco increíblemente diverso y un grupo de bailarines estelar, y con coreografía del inimitable Cultura, el video es un homenaje a las Pachucas, pioneras de estos estilos de moda y maquillaje: trajes tipo “zoot suit”, labios pintados de rojo furioso y un efecto de delineado alado muy marcado.

“La canción habla sobre el amor no correspondido por una mujer que es tan poderosa que no necesita hablar. Ya sus ojos, sus labios y su cara tienen un efecto paralizante, una forma de poder más fuerte que las palabras”, explica Chris. “Como el video transcurre en un ambiente sonoro de realidad extendida, pudimos narrar el pasado y el presente de manera contemporánea, para que el espectador pueda sentir la fuerza de las pioneras latinas en las distintas generaciones”.

Las influyentes voces latinas que difunden la campaña

Para alentar a que todos aporten la mejor versión de sus ojos. labios. cara., e.l.f. Cosmetics concretó una alianza con creadorxs de contenidos latinxs con el objetivo de que sumen sus voces y su creatividad para generar una experiencia ampliada de “ojos. labios. cara”. Una página exclusiva de “o.l.c.” en elfcosmetics.com (se puede visitar AQUÍ) permite que los fanáticos miren el video y aprendan a recrear los estilos de maquillaje. Por su parte, Cultura coreografió un baile inspirado por el video musical en TikTok (#ojoslabioscara).

Y lo más importante: en celebración de cada uno de los ojos, labios y cara, e.l.f. realizará una donación a la Fundación Maestro Cares, una organización muy querida por Manuel que se dedica a mejorar la calidad de vida de niñxs y comunidades postergadas en América Latina y los Estados Unidos a través de programas de vivienda, educativos y el suministro de recursos esenciales.

Para crear los estilos de maquillaje que se aprecian en el video, los fanáticos pueden comprar la edición limitada del ojos. labios. cara. Bold Bundle (USD 41) de e.l.f. en elfcosmetics.com. Este paquete incluye cinco productos necesarios para crear el icónico estilo de maquillaje Pachuca: máscara Big Mood, delineador H20 Proof, lápiz de cejas Instant Lift, filtro líquido Halo Glow y lápiz labial O FACE Satin.

Siga las redes sociales de e.l.f. y Manuel Turizo, entre ellas: Instagram, TikTok, Threads, X y YouTube.

Acerca de e.l.f. Cosmetics



Desde 2004, e.l.f. Cosmetics ha logrado que los mejores productos de belleza sean accesibles para todos los ojos, labios y caras. Creamos cosméticos y productos para el cuidado de la piel de alta calidad, prestigiosos e inspirados con un valor extraordinario, y estamos orgullosos de que sean 100 % veganos y libres de crueldad. e.l.f. es una de las primeras marcas de belleza en línea, sigue atrayendo a un público muy participativo y es considerada una referencia por las nuevas plataformas digitales. Nuestra marca está disponible en los principales minoristas, como Target, Walmart y Ulta Beauty, y posee una presencia internacional en permanente crecimiento. Más información en www.elfcosmetics.com.

Acerca de Manuel Turizo



Manuel Turizo Zapata (MTZ), nacido en Córdoba (Colombia), es una fuerza musical imposible de ignorar. Irrumpió en la escena en 2018 con su éxito “Culpables,” uno de los videos más reproducidos de todos los tiempos, que ha alcanzado la notable cifra de 847 millones de vistas en YouTube y lo ha establecido como una sensación en la escena. El camino hacia la fama de MTZ incluye una sucesión de canciones que alcanzaron la certificación de diamante en el sello Sony Music, incluidos éxitos como “Esperándote”, “Una lady como tú”, “Déjala que vuelva” y “Bésame”, que son testimonio de un talento y una versatilidad excepcionales. Con nominaciones para prestigiosos galardones como los GRAMMY Latinos, los Premios Juventud, el Premio Lo Nuestro, los Premios Rolling Stone en Español y los Premios Tu Música Urbano, la influencia de MTZ abarca a toda la industria. Su álbum debut, “ADN”, lanzado el 23 de agosto de 2019 en el sello La Industria INC, fue un hito importante. En 2022 llegó su segunda obra maestra de estudio, “Dopamina”, que incluyó colaboraciones con luminarias como Wisin & Yandel, Will I Am y Maluma, y se lanzó junto con una extensa gira de conciertos por los Estados Unidos que pusieron de manifiesto su atractivo global. Otro momento destacado de 2022 fue el lanzamiento de “La Bachata,” que llegó a la impresionante cifra de 611 millones de vistas. Este éxito llegó al primer puesto del ranking Hot Latin Songs de Billboard y fue su cuarto número uno en los Estados Unidos, además de mantener su dominio a lo largo de todo ese año. Su camino artístico continuó con el lanzamiento de “2000” y “El merengue”, una colaboración transformadora con Marshmello. El reciente sencillo de reguetón “Copa vacía”, un dúo con Shakira, también alcanzó el primer puesto en el ranking Latin Airplay de Billboard y se lanzó junto con un impactante video protagonizado por las dos superestrellas de la música colombiana. Por su parte, su colaboración con Grupo Frontera, “De lunes a lunes”, implicó una cruza entre distintos géneros musicales y puso de manifiesto su versatilidad. Recientemente, MTZ obtuvo tres Premios Billboard de la Música Latina, entre ellos Canción global del año, por “La Bachata”, que alcanzó 22 certificaciones platino para música latina y también obtuvo un premio Latin American Music a principios de este año. Las presentaciones en América Latina con entradas agotadas de MTZ han allanado el camino para su actual gira norteamericana por Estados Unidos y Canadá.

*Fuente: Encuesta “Taking Stock with Teens” de Piper Sandler, otoño boreal de 2023.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

