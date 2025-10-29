e.l.f. Beauty publica su Informe de impacto para el año fiscal 2025, haciendo hincapié en “the Every”

Una nueva y audaz campaña anima a la comunidad a “give an e.l.f.” (regalar un e.l.f.) y unirse a la empresa para hacer del mundo un lugar mejor para todos los ojos, labios y rostros.

OAKLAND, California--(BUSINESS WIRE)--e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), una empresa con un propósito definido y orientada a los resultados, cuya misión es hacer que lo mejor de la belleza sea accesible para todos los ojos, labios y rostros, acaba de publicar su cuarto Informe de Impacto anual.









El informe digital se basa en el tema “the every” (lo cotidiano), un reflejo del compromiso de e.l.f. de ser un disruptor audaz con un corazón bondadoso. Para amplificar el mensaje detrás del Informe de Impacto, e.l.f. también lanzó una campaña internacional dirigida a los consumidores: “Give an e.l.f.” (Regalar un e.l.f.). La campaña presenta testimonios de personas con ideas afines y anima a la comunidad a alimentar su propio sentido de propósito.

“Compartir nuestro Informe de impacto es uno de los momentos de los que me siento más orgulloso cada año, ya que vemos los aspectos más destacados de nuestra visión de ser una empresa diferente, creando marcas que rompen con las normas, dan forma a la cultura y conectan a las comunidades a través de la positividad, la inclusión y la accesibilidad”, afirmó Tarang Amin, presidente y director ejecutivo de e.l.f. Beauty.

El informe incluye una evolución de la declaración de objetivos de la empresa para enfatizar la acción y el impacto: hacer del mundo un lugar mejor para cada ojo, cada labio y cada rostro.

“Nuestro compromiso de mostrarnos como disruptores audaces con un corazón bondadoso se mantiene inquebrantable a lo largo de los 21 años de historia de la empresa”, señaló Amin. “Es la guía de nuestra forma de operar cada día y la razón por la que tomamos cada una de nuestras decisiones como empresa orientada a objetivos y resultados”.

La sólida filosofía de e.l.f. Beauty impulsa su propósito, el propósito impulsa a su gente, la gente impulsa su rendimiento y el rendimiento impulsa sus posibilidades. Centrándose se centra en los logros en áreas clave, como Personas y Cultura, Innovación y Comunidad, Campañas y Activaciones, y Medioambiente y Sostenibilidad. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Al menos el 2% de las ganancias del año anterior, que suman más de 2,5 millones de dólares en el año fiscal 2025, se donarán a causas transformadoras que se alinean con los valores de la empresa, como la diversidad en las salas de juntas, el bienestar animal, la salud y el bienestar, el empoderamiento de las mujeres, la defensa de los derechos LGTBQ+, la ayuda en casos de desastre y más.

Más de 140 líderes empresariales, organizaciones sin fines de lucro y empresas similares se han unido a la coalición Change the Board Game de e.l.f. Beauty, todos comprometidos con la creación de salas de juntas más accesibles.

El 75% de los productos de e.l.f. Cosmetics cuestan 10 dólares o menos para facilitar al máximo su acceso.

El 73% de los productos de la marca e.l.f. Beauty se fabrican en instalaciones con certificación de comercio justo*.

El 100% de los mangos de madera de los pinceles cosméticos utilizan ahora madera certificada por el Forest Stewardship Council™*.

Se logró una reducción del 33% en la densidad de los empaques en el año fiscal 2025 con respecto a la referencia de 2019, superando nuestro objetivo para 2030 de una reducción del 20%*.

La campaña complementaria, creada con la agencia creativa CASE, se difundirá en redes sociales, medios digitales, impresos y exteriores con una llamada a la acción sencilla y directa: “What do you give an e.l.f. (F#@&) about” (¿Qué (F#@&) le importa a un e.l.f.?). Entre los que dan respuestas apasionadas y seguras, directamente a la cámara, figuran:

Billie Jean King, defensora de la igualdad, regala un e.l.f. sobre la representación de la diversidad en los consejos de administración.

Aditya Madiraju, creador, regala un e.l.f. sobre la defensa de los derechos LGTBQIA+.

Jaedyn Shaw, futbolista profesional, regala un e.l.f. sobre las mujeres en el deporte.

Kgothatso Montjane “KG”, atleta paralímpica, regala un e.l.f. sobre el empoderamiento de las mujeres legendarias.

Amanda Nguyen, astronauta y activista, regala un e.l.f. sobre los derechos de las mujeres.

Katherine Legge, piloto profesional de carreras, regala un e.l.f. sobre poner a las chicas al volante.

Meduulla, música, regala un e.l.f. sobre amplificar las voces.

Melanie Barcenas, futbolista profesional, regala un e.l.f. sobre la autoexpresión.

Jess Rona, peluquera canina, regala un e.l.f. sobre la ausencia de crueldad.

Javon Ford, químico cosmético, regala un e.l.f. sobre el cuidado de la piel asequible elaborado con ingredientes de calidad.

Paul Rice, fundador de Fair Trade USA, regala un e.l.f. sobre el Comercio justo.

“Todos contribuimos con un e.l.f. Tenemos el valor de preocuparnos y así es como hacemos del mundo un lugar mejor para cada ojo, cada labio y cada rostro”, expresó Kory Marchisotto, directora de Marketing de e.l.f. Beauty. “Esta campaña es nuestra voz colectiva que llama al mundo a levantarse, alzar la voz y mostrarse por lo que importa. Está convirtiendo la preocupación por los demás en un movimiento cultural. Estamos multiplicando nuestra fuerza con íconos como Billie Jean King y Amanda Nguyen para inspirar a todos a actuar en lo que les importa”.

La campaña aparecerá en más de 40 pantallas digitales en el Moynihan Train Hall de la estación Penn de Nueva York, y se publicará en una doble página en The New York Times el domingo 2 de noviembre de 2025.

e.l.f. Beauty también organiza hoy una activación en vivo en el número 410 de Lafayette Street, en Nueva York, de 10:00 a 18:00 (hora del Este), donde se invita al público a “give an e.l.f.”, tanto en sentido literal como figurado. En un quiosco personalizado, los visitantes pueden seleccionar una causa que les interese, y e.l.f. Beauty hará una donación a una organización sin fines de lucro dedicada a esa causa. Los invitados que participen obtendrán un recibo impreso que confirma la donación y podrán llevarlo al mostrador de regalos y cambiarlo por productos de e.l.f. Beauty.

Para consultar el Informe de impacto completo en el ejercicio fiscal 2025 y obtener más información sobre cómo e.l.f. Beauty está generando cambios, visite: elfbeauty.com/impact.



Consulte el tráiler de la campaña aquí.

* Estas métricas no incluyen a rhode, adquirida en agosto de 2025. La métrica de Comercio justo se calcula por unidad.

Acerca de e.l.f. Beauty

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) se sustenta en la creencia de que todo es posible con e.l.f. Somos una empresa diferente que rompe con las normas, da forma a la cultura y conecta a las comunidades a través de la positividad, la inclusión y la accesibilidad. Nuestra misión es clara: hacer que lo mejor de la belleza sea accesible para todos los ojos, labios y rostros. e.l.f. Beauty y sus marcas, e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People, Naturium y rhode, se rigen por un propósito, se impulsan por los resultados y se elevan gracias a sus superpoderes, ofreciendo productos e.l.f. limpios y veganos. e.l.f. Beauty se enorgullece de ser la primera empresa de belleza con instalaciones certificadas por Fair Trade Certified™. Con un corazón bondadoso en el centro de la filosofía de e.l.f., la empresa dona al menos el 2% de las ganancias del año anterior a organizaciones que tienen un impacto positivo. Más información en www.elfbeauty.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Laura Cosgrave



lcosgrave@elfbeauty.com