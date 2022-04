DXC Technology se compromete a establecer objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones globales a corto plazo

ASHBURN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor de tecnología líder a nivel mundial de Fortune 500, anunció hoy su compromiso de establecer objetivos para la reducción de emisiones en toda la empresa en el corto plazo, en consonancia con la iniciativa Science Based Targets (iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, SBTi). Este compromiso reafirma los esfuerzos de DXC para hacer una contribución positiva y significativa para reducir la persistente amenaza del cambio climático.

Además, DXC ha establecido una meta en el corto plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2025 en relación al inicio del año fiscal 2019, teniendo en consideración que la SBTi aún tiene que aprobar el objetivo en el corto plazo. DXC se une a más de 2000 empresas globales que se han comprometido a establecer objetivos para la reducción de las emisiones a través de la SBTi.

La SBTi es una colaboración ente el CDP, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), además de uno de los compromisos de la coalición We Mean Business. La coalición facilita a las empresas establecer objetivos ambiciosos para la reducción de emisiones, en consonancia con los más recientes descubrimientos científicos sobre el clima. La SBTi define y promueve la mejor práctica en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, ofrece recursos y orientación para reducir los obstáculos en la adopción y evalúa y aprueba, en forma independiente, las metas de las empresas.

“El compromiso de DXC de establecer objetivos de reducción de emisiones a corto plazo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una inversión en nuestro futuro”, dijo Chris Drumgoole, director de operaciones de DXC. “Esta también es una parte clave de nuestra trayectoria empresa con una orientación prioritaria en lo virtual, donde hemos equipado a más del 99 % de nuestros empleados para trabajar de forma virtual, segura y flexible desde cualquier lugar de su elección, con la tecnología y las herramientas para respaldar su trabajo”.

Además de su compromiso con SBTi, los objetivos generales a nivel global en sostenibilidad ambiental de DXC se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los objetivos de DXC incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo de energía, el uso y la compra de energías renovables, la conservación del agua dulce, la eliminación de los desechos electrónicos en los vertederos y la reducción de los desechos en general. DXC también se esfuerza por apoyar a sus clientes en sus propios caminos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Para obtener más información sobre el compromiso SBTi de DXC y las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, visite DXC.com.

