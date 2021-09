DXC Technology fija los precios de la oferta de obligaciones sénior

TYSONS, Virginia–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) (“DXC”) ha anunciado hoy que su filial de propiedad total, DXC Capital Funding DAC (el “emisor”), ha fijado el precio de una oferta de (i) 750,0 millones de euros del monto total de sus obligaciones sénior al 0,450 % con vencimiento en 2027 (las “obligaciones de 2027”), fijadas al 99,846 % del monto total de estas obligaciones, y (ii) 600,0 millones de euros del monto total de sus obligaciones sénior al 0,950 % con vencimiento en 2031 (junto con las obligaciones del 2027, las “obligaciones”), fijadas al 99,715 % del monto total de estas obligaciones. Las obligaciones se ofrecieron a compradores institucionales cualificados, en virtud de la norma 144A de la ley estadounidense de valores 1933 (Securities Act of 1933), según su modificación, (la “ley de valores”), y fuera de EE. UU. de conformidad con el reglamento S de la ley de valores. Está previsto que la oferta de las obligaciones finalice el 9 de septiembre de 2021, de acuerdo con las condiciones habituales.

Las obligaciones estarán incondicional e irrevocablemente garantizadas por DXC y DXC Luxembourg International S.à r.l., una sociedad anónima luxemburguesa (société à responsabilité limitée) y la empresa matriz directa del emisor (“Holdings”). DXC tiene actualmente la intención de aplicar los ingresos netos de la oferta de las obligaciones principalmente a la amortización total de los 400 millones de euros del monto total de los préstamos pendientes bajo su línea de crédito a plazo en euros, la amortización de sus obligaciones sénior en dólares estadounidenses al 4,25 % con vencimiento en 2025, la amortización de sus obligaciones sénior en libras esterlinas con vencimiento en 2025 y la amortización de otras obligaciones sénior pendientes. El emisor tiene la intención de prestar los fondos a Holdings para facilitar el correspondiente alineamiento de la estructura general de DXC.

Mike Salvino, presidente y CEO de DXC, ha comentado: “La creación de unos cimientos financieros sólidos es un componente esencial de nuestra trayectoria de transformación. Esta oferta nos permite refinanciar nuestros préstamos a plazo y nuestras obligaciones, ampliar los vencimientos y reducir el coste de préstamo actual. Estas medidas mejorarán aún más nuestra estructura de capital, fortalecerán nuestra financiación y demostrarán nuestro compromiso actual con un perfil crediticio de grado de inversión. Estamos encantados con el alto nivel de interés de los inversores en nuestra oferta de deuda, ya que fuimos capaces de incrementar el tamaño de nuestra oferta a 1.350 millones de euros a tipos inferiores al uno por ciento. Seguiremos evaluando otras oportunidades para refinanciar deuda adicional de alto cupón. Esta oferta es una prueba más que demuestra el éxito continuado de nuestra trayectoria de transformación”.

Las obligaciones y las garantías relacionadas no se registrarán en virtud de la ley de valores, o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas en Estados Unidos sin registro, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la ley de valores y las leyes estatales de valores aplicables. Está previsto que las obligaciones coticen en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo y sean admitidos a cotización en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

ACERCA DE DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a compañías globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad a través de nubes públicas, privadas e híbridas. Gracias a décadas impulsando la innovación, las empresas más grandes del mundo confían en DXC para desplegar nuestro Enterprise Technology Stack para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones de este comunicado de prensa que no se relacionan directa y exclusivamente con aspectos históricos constituyen “declaraciones prospectivas”. Estas declaraciones representan las expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se puedan lograr los resultados descriptos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a varios supuestos, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en estas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven actualmente amplificados por la pandemia del coronavirus de 2019 y el impacto de las diferentes respuestas privadas y gubernamentales que afectan a nuestros clientes, empleados, proveedores y a las economías y comunidades en las que operan, y pueden seguir siéndolo en el futuro. Para obtener una descripción escrita de estos factores, véase la sección titulada “Factores de riesgo” en el Informe anual de DXC en el Formulario 10-K del año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2021, y cualquier información de actualización en presentaciones posteriores ante la SEC que incluyen Informes trimestrales de DXC en el Formulario 10-Q para los períodos trimestrales que terminaron el 30 de junio de 2021.

No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan estipulado en alguna declaración prospectiva pueda cumplirse o que se cumplirá, y se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en tales declaraciones que son válidas solo a la fecha en que fueron vertidas. No nos responsabilizamos en absoluto de actualizar ni de publicar revisión alguna a alguna declaración prospectiva o de informar cualquier evento o circunstancia posterior a este comunicado de prensa o de reflejar cualquier evento no anticipado salvo que así lo exija la ley.

