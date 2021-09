DXC Technology colabora con Qualtrics para transformar la experiencia del lugar de trabajo moderno

Esta colaboración, única en su tipo en el sector de servicios administrados en el lugar de trabajo, ayudará a las empresas a mejorar las experiencias de sus empleados a través de información e inteligencia de los empleados en tiempo real.

TYSONS, Virginia. y PROVO, Utah–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) y Qualtrics (Nasdaq: XM) han anunciado hoy una nueva colaboración para hacer de la plataforma de gestión de experiencias EmployeeXM™ una parte de la solución de servicio de Lugar de Trabajo Moderno de DXC. Junto a los datos operativos del lugar de trabajo moderno, DXC capturará e integrará los datos de la experiencia de Qualtrics (cómo se sienten los empleados acerca de su experiencia tecnológica en el trabajo) para brindar un sentimiento valioso y en tiempo real a los empleados para impulsar un mayor compromiso, colaboración y productividad.

DXC será el primero en utilizar la solución de Lugar de Trabajo Moderno de forma interna para transformar las experiencias digitales de sus más de 130.000 empleados, la mayoría de los cuales trabajan de manera remota.

La investigación de Qualtrics ha descubierto que la experiencia tecnológica de los empleados está desempeñando un papel más importante en la experiencia general de los empleados, especialmente a medida que el lugar de trabajo digital continúa evolucionando. Más del 90% de los CIO creen que la experiencia de TI es importante cuando se trata de atraer y retener talento y desarrollar la cultura corporativa.

“Como proveedor líder de servicios de lugar de trabajo moderno a nivel mundial, DXC ayuda a las organizaciones a transformar y fomentar la colaboración y la productividad en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Agregar el poder de la tecnología de experiencia de los empleados de Qualtrics al lugar de trabajo moderno de DXC es un ajuste natural para elevar aún más el valor y los datos proporcionados sobre la experiencia para nuestros clientes y colegas”, dijo Mike McDaniel, presidente de lugar de trabajo moderno en DXC Technology. “Para nuestros clientes y para nuestro propio lugar de trabajo, DXC se compromete a poner la experiencia en el centro de todo lo que hacemos y la inteligencia que obtenemos de la plataforma Qualtrics es un diferenciador clave de los servicios de DXC”.

“Los datos de experiencia se están convirtiendo en los datos más valiosos de una organización y son fundamentales para el éxito empresarial hoy y mañana”, indicó Brad Anderson, presidente de Productos y Servicios de Qualtrics. “Qualtrics está ayudando a algunas de las organizaciones líderes del mundo a ganar la competencia por el talento, y la colaboración entre Qualtrics y DXC ayudará a más empresas a ofrecer experiencias laborales de nivel superior que aumenten la colaboración, la productividad y el compromiso”.

Para obtener más información, consulte la TechTalk sobre Lugares de trabajo modernos de DXC y el último episodio de la serie web Ctrl+B de Qualtrics.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a compañías globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad a través de nubes públicas, privadas e híbridas. Gracias a décadas impulsando la innovación, las empresas más grandes del mundo confían en DXC para desplegar nuestro Enterprise Technology Stack para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente. Obtenga más información sobre cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Acerca de Qualtrics

Qualtrics, el líder y creador de la categoría Experience Management (XM), está cambiando la forma en que las organizaciones administran y mejoran las cuatro experiencias centrales de las empresas: cliente, empleado, producto y marca. Más de 13.500 organizaciones de todo el mundo utilizan Qualtrics para escuchar, comprender y actuar sobre los datos de la experiencia (X-data™): las creencias, emociones e intenciones que dicen por qué suceden las cosas y qué hacer al respecto. Qualtrics XM Platform™ es un sistema de acción que ayuda a las empresas a atraer clientes que permanezcan más tiempo y compren más, involucrar a los empleados que construyen una cultura positiva, desarrollar productos innovadores que la gente ame y construir una marca que apasione a la gente. Para obtener más información, visite qualtrics.com.

