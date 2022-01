DXC Technology amplía su alianza internacional con ServiceNow para agilizar la gestión de servicios empresariales y la transformación operativa, con el respaldo de DXC Platform X™

Gracias al nuevo grupo empresarial estratégico ServiceNow de DXC y el acuerdo de asociación ampliado, DXC podrá posicionarse como proveedor líder de gestión de servicios empresariales, con una de las instancias de ServiceNow más grandes del mundo

ASHBURN, Virgina–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor de servicios tecnológicos líder en la lista Fortune 500, anunció la formación de un nuevo grupo empresarial estratégico internacional, DXC ServiceNow, para prestar servicios tecnológicos flexibles, rentables y líderes en el mercado que transforman las operaciones de servicios empresariales, con la plataforma DXC Platform X™.

DXC ha nombrado a ServiceNow como su socio de flujo de trabajo preferido para DXC Platform X, una plataforma de automatización inteligente impulsada por datos que ayuda a detectar, prevenir y tratar los problemas antes de que sucedan con propiedades de TI flexibles que se reparan automáticamente. NelsonHall ha designado a la plataforma DXC Platform X como “Líder en gestión de infraestructura de TI cognitiva y de reparación automática”, lo que refleja la capacidad de DXC para ofrecer beneficios inmediatos con la automatización, sin dejar de cumplir los requisitos de los clientes para sus modelos operativos futuros.

“Para nuestros clientes, esto tiene que ver con la voluntad de modernizar y automatizar sus propiedades de TI para lograr un estado de operaciones silenciosas, ahorrar tiempo, dinero y ayudarlos a poder concentrarse en lo más importante: administrar su negocio”, señaló Mike Salvino, presidente y gerente general de DXC Technology. “Gestionamos propiedades de TI complejas en DXC Platform X y gracias a esta fortaleza única de la mano de ServiceNow podremos distinguirnos como un claro líder en el mercado de la gestión de servicios empresariales”.

“Los líderes empresariales reconocen que su estrategia tecnológica es su estrategia comercial”, aseguró el gerente general de ServiceNow, Bill McDermott. “Como líderes de la plataforma de automatización del flujo de trabajo empresarial, nos llena de inspiración habernos asociado con DXC. Su alcance internacional, combinado con su profunda experiencia en tecnología ayudará a los clientes a aprovechar todo el valor de la transformación digital. Esperamos que esta asociación emblemática siga ampliándose en los próximos años”.

DXC es socio de élite mundial (Global Elite Partner) de ServiceNow y aporta una profunda experiencia en la industria, lo que garantiza que los clientes como Swiss Federal Railways y AEON seguirán logrando el máximo rendimiento de sus inversiones en la plataforma ServiceNow.

AEON, una empresa minorista líder que opera más de 19.000 tiendas, reinventó la experiencia de casi 570.000 empleados con los servicios de consultoría y operación de DXC Platform X y DXC. “Con la metodología ágil de DXC, pudimos implementar las últimas innovaciones de ServiceNow rápidamente, con el enfoque correcto y en un cronograma eficaz. Seguiremos ampliando el alcance de nuestra plataforma ServiceNow al implementar una función de portal de autoservicio con el apoyo de DXC”, explicó Susumu Taniguchi, gerente general de System Architecture & Technology Division de AEON Integrated Business Service Co., Ltd.

DXC ha sido implementado más de 6500 veces en todo el mundo; tiene más de 1000 recursos certificados en ServiceNow y tiene previsto duplicar esa cantidad.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a que las empresas globales gestionen sus operaciones y sistemas de misión crítica modernizando su TI, optimizando su arquitectura de datos y garantizando seguridad y escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para que implementen servicios en toda la pila de tecnología empresarial para alcanzar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia de cliente. Más información sobre la forma en que ofrecemos excelencia para nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Declaración de proyección a futuro

Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no estén directamente relacionadas con hechos históricos constituyen “declaraciones prospectivas” o de proyección a futuro, las cuales representan las expectativas y creencias actuales y no puede brindarse garantía alguna de que se alcanzarán los resultados descritos en esas declaraciones. Éstas dependen de numerosos supuestos, riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales difieran de los descritos en esas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres actualmente están amplificados, y pueden continuar estándolo, en el futuro, por pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 y el impacto sobre las distintas respuestas públicas y privadas que afectan a nuestros clientes, empleados, proveedores y a las economías y las comunidades donde operan. Para ver una descripción por escrito de estos factores, consulte la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe anual de DXC del Formulario 10-K del ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2021, y toda actualización de información en las presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, en particular, en el informe trimestral de DXC que aparece en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2021.

No puede brindarse garantía alguna de que se alcanzará un determinado objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva, y se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones, que son válidas solamente a la fecha de su emisión. No asumimos obligación alguna de actualizar o publicar ninguna revisión o de informar ningún evento o circunstancia con posterioridad a la fecha de publicación de este comunicado de prensa, o para reflejar la existencia de eventos no anticipados, excepto si ley así lo requiere.

