Duravant anuncia el retiro de su director ejecutivo, Mike Kachmer, y el nombramiento de Jill Evanko como su sucesora

Mike Kachmer se retirará tras una distinguida carrera de 43 años, incluidos casi 12 años como presidente y director ejecutivo de Duravant

Jill Evanko sucederá al Sr. Kachmer como directora ejecutiva de Duravant

DOWNERS GROVE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Duravant LLC (“Duravant”), el líder global en soluciones avanzadas de automatización, anunció hoy que Mike Kachmer se retirará de su cargo como director ejecutivo tras una exitosa trayectoria en la compañía. El Consejo de Administración de Duravant ha decidido que Jill Evanko se incorpore el 5 de enero de 2026 como la nueva directora ejecutiva. Para garantizar una transición fluida, el Sr. Kachmer continuará desempeñándose como presidente de Duravant. Asimismo, seguirá formando parte del Consejo de Administración de Northwestern Memorial Healthcare y The London Clinic.









"Ha sido un verdadero honor y una experiencia profundamente gratificante liderar esta extraordinaria compañía", expresó el Sr. Kachmer. "Estoy profundamente agradecido con mis colegas en Duravant por su apoyo a lo largo de estos años. Juntos hemos construido una organización con un modelo operativo y una cultura que realmente marcan la diferencia, fomentan la colaboración, impulsan la innovación y se rigen por una integridad inquebrantable".

Jill Evanko se unirá a Duravant luego de haberse desempeñado como presidenta y directora ejecutiva de Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) desde 2018. Anteriormente, fue directora financiera de Truck-Lite Co. LLC y ocupó diversos cargos ejecutivos en Dover Corporation (NYSE: DOV) y sus subsidiarias. Al inicio de su carrera, desempeñó funciones financieras y operativas en Arthur Andersen LLP, Honeywell Corporation y Sony Corporation. La Sra. Evanko obtuvo un MBA en la Universidad de Notre Dame y una licenciatura en Administración de Empresas en La Salle University. Actualmente también es directora independiente en el Consejo de Administración de Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B).

"Es un privilegio unirme a Duravant y continuar sobre la sólida base que ha establecido Mike", señaló Jill Evanko. "Le agradezco por el legado de excelencia que deja, y estoy entusiasmada por trabajar con este equipo excepcional para avanzar en nuestra misión con éxito y llevar adelante esta nueva etapa de Duravant".

Bajo el liderazgo del Sr. Kachmer, Duravant se consolidó como un profesional destacado en el sector de la automatización industrial. Dirigió la transformación de la compañía mediante 30 adquisiciones y asociaciones estratégicas, y definió la visión para expandirse hacia nuevos segmentos de mercado. También amplió la presencia global de Duravant en América, Europa y Asia, y fortaleció su posición en mercados emergentes con la apertura de centros de ventas y servicios en Brasil, México, China, Tailandia e India.

"El retiro de Mike marcará el cierre de una carrera extraordinaria en Duravant. Bajo su visión, la compañía ha logrado un crecimiento sin precedentes, impulsado por la innovación, la excelencia operativa y un enfoque refinado en el cliente", afirmó Jeff Goldfaden, director general y responsable del Área Industrial de Warburg Pincus, y miembro del Consejo de Administración de Duravant. "Esperamos con entusiasmo la llegada de Jill como nueva directora ejecutiva. Su visión estratégica y amplia experiencia en empresas industriales de primer nivel la posicionan para fortalecer las capacidades centrales de Duravant y liderar con éxito los tiempos por venir".

"En nombre del Consejo, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a Mike por su compromiso constante y su destacada labor en Duravant. Su liderazgo y dirección estratégica han sido fundamentales para convertir a la compañía en la organización de alto rendimiento que es hoy", declaró Wes Bieligk, socio en Carlyle y miembro del Consejo de Administración de Duravant. "Nos complace dar la bienvenida a Jill. Su sólida trayectoria y logros reflejan el mismo compromiso con la excelencia y la colaboración que definen a Duravant".

"Pensando en el futuro, me complace que Jill me suceda en el puesto", concluyó el Sr. Kachmer. "Su amplia experiencia, capacidades demostradas y espíritu ganador la convierten en la persona ideal para liderar la siguiente etapa de Duravant. Confío en que Jill y su equipo directivo seguirán construyendo sobre nuestra sólida base y llevarán a Duravant a nuevas alturas".

Acerca de Duravant

Duravant es líder global en soluciones avanzadas de automatización, con operaciones en las industrias de procesamiento de alimentos, empaque y manejo de materiales. Fundada sobre más de un siglo de experiencia, Duravant ofrece tecnologías orientadas al rendimiento, sistemas integrados y servicios de ciclo completo que impulsan la productividad, eficiencia y seguridad de los productores y operadores de bienes de alta demanda en todo el mundo. La compañía atiende una amplia gama de mercados esenciales, incluyendo alimentos y bebidas, agricultura, bienes de consumo e industriales, comercio electrónico y logística. Con sede en Downers Grove, Illinois, y presencia en más de 190 países, Duravant reúne un portafolio de marcas líederes que comparten un compromiso con la calidad, la innovación y el éxito del cliente. Para obtener más información, visite www.duravant.com.

