Durante el Mes del Arte Joven, los estudiantes mostrar sus verdaderos colores

Las clases de arte en Flex High School atraen, inspiran y abren el camino hacia una carrera para algunos estudiantes

COLUMBUS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–A Habib A. siempre le gustó el arte y el dibujo, pero no tenía ni idea de que podía convertirse en un camino hacia una carrera profesional hasta que su profesor de arte del instituto le ayudó a desarrollar su talento y explorar trayectorias que podrían convertirse en una profesión.





“Durante la pandemia, me retrasaba en los estudios y no tenía ninguna motivación para hacer las tareas”, explicó. “Cuando volvimos a clases presenciales, sentarme en un aula durante siete horas al día me parecía la cárcel. Así que busqué una escuela que se adaptara a mi forma de aprender”.

En su nueva escuela, Flex High School, pudo aprender a su propio ritmo y elegir entre una amplia variedad de clases de arte, lo que le dio la motivación que necesitaba para asistir a la escuela todos los días. La profesora de arte de Flex High, Sheila Brex, ve esa dinámica todos los días y por eso, logra que los estudiantes se comprometan al relacionarse con algo que les interese.

“Tenía algunos alumnos que no lograban concentrarse en la escuela, así que les hice diseñar sus propios monopatines, con una estrategia, un tema y tablas de diseño”, explicó. “Se divirtieron muchísimo y les entusiasmó aprender a hacer eso. A otra alumna le encantaba el diseño de moda, así que le propuse el desafío de estudiar cómo es el diseño de las telas, el teñido, la costura y la ilustración de la indumentaria en la moda”.

Brex señala que realizar proyectos artísticos aumenta la confianza de los alumnos en sí mismos y les da el orgullo del logro. “Los estudiantes tímidos tienden a salir de su caparazón porque el arte se convierte en un accesorio en el que la gente puede fijarse en lugar de fijarse en ellos”, afirmó. “A los alumnos con verdadero talento, les abrimos los ojos para que contemplen la posibilidad de hacer una carrera artística y les enseñamos el lado comercial del arte”.

Flex High, que ofrece un sistema de aprendizaje personalizado con horarios flexibles, tiene seis centros en Ohio y Michigan. La escuela de Habib se encuentra en el distrito artístico de Franklinton, en Columbus, donde abundan los estudios de artistas, las salas de espectáculos, las galerías y los espacios para creadores. Los artistas locales se relacionan con los alumnos de Flex High en excursiones y seminarios en los que los estudiantes se familiarizan con la pintura, el soplado de vidrio, la cerámica, el arte del tatuaje, el diseño de producción y mucho más.

Habib tomó clases de diseño de software, entre ellos, Photoshop e Illustrator y se interesó por la animación. Se graduó en Flex High y obtuvo una beca en la Facultad de Arte y Diseño de Columbus, donde cursa una licenciatura en Bellas Artes, con la idea de ser diseñador de juegos y trabajar en un estudio importante.

“Realmente me cuesta creerlo. Hace un par de años, ni siquiera pensaba que iba a terminar la secundaria”, expresó Habib. “Mis profesores y orientadores me ayudaron a ir por buen camino”.

Marzo es el Mes del Arte Joven, un periodo para promover la educación artística entre los jóvenes y para Brex es muy prometedor ver cómo el enfoque en las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas se abra para incluir las artes.

“No sólo motivamos a los estudiantes a través de las artes, sino que fomentamos su curiosidad, creatividad e imaginación, que a su vez pueden impulsar los descubrimientos y avances científicos”, subrayó. “Los mejores científicos del mundo a lo largo de la historia han sido pensadores poco convencionales, con una imaginación muy vívida, que solían cultivar a través de la música o las artes visuales”.

Para más información sobre Flex High, visite www.FlexHigh.org.

