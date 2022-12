Dueño de Telegram se convierte en el empresario más rico de Emiratos Árabes Unidos

Pável Dúrov, dueño de Telegram, se convirtió en el empresario más rico de Emiratos Árabes Unidos con una fortuna de 15 mil millones de dólares.

La nominación del hombre con la mayor riqueza del país se da un año después que Dúrov recibiera la nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos.

“El fundador de Telegram Pável Dúrov recibió la nacionalidad de los Emiratos Árabes Unidos (…) De este modo, Dúrov es simultáneamente ciudadano de cuatro países: Rusia, el Estado de San Cristóbal y Nieves, ubicado en el Caribe, Francia y los EAU”, publicó en aquel momento la revista Forbes sobre el dueño de Telegram.

Fue la misma revista que confirmó que Pável ahora es el hombre más rico del país árabe.

“De acuerdo con el ranking, Dúrov tiene en estos momentos una fortuna valuada en más de 15 mil millones de dólares”, detalla Fordes.

Desde el 2017, el CEO de Telegram vive en Dubái y las oficinas principales de su empresa fueron trasladados a ese país.

El dueño de Telegram ha sido un crítico férreo de los problemas de seguridad de WhatsApp, su plataforma creció cuando la empresa de Mark Zuckerberg anunció que su empresa haría cambios en la aplicación.

“Cada vez que WhatsApp tiene que corregir una vulnerabilidad crítica en su aplicación, en su lugar aparece una nueva”, dijo Durov, quien sostiene que “todos sus problemas de seguridad funcionan como puertas traseras”.

Según Dúrov, “WhatsApp no es de código abierto, por eso un especialista de seguridad no puede verificar si hay alguna puerta trasera en su código”, también señaló que la aplicación, “no solo no publica su código, sino que hace exactamente lo contrarios: confunde intencionalmente los archivos binarios de sus aplicaciones para que nadie pueda examinarlos cuidadosamente”.