DriveWealth, líder de su categoría, recibe los máximos galardones del sector por parte de Deloitte, Forbes, CB Insights y otras durante un año histórico

Premios al producto : DriveWealth se asoció recientemente con Adaptive Financial Consulting para crear un nuevo sistema propio de gestión de pedidos (OMS) con el fin de hacer frente al aumento de la demanda en su negocio de corretaje minorista. Este OMS de alto rendimiento y baja latencia, que aprovecha la tecnología Aeron, fue reconocido como la mejor iniciativa de colaboración/alianza de 2022 por los premios American Financial Technology Awards de Waters Technology.

Premios en el lugar de trabajo: La empresa fue incluida en la lista 2022 New Jersey Top Workplace. Built In también premió a la empresa en sus Best Places To Work Awards como una de las mejores empresas medianas para trabajar y una de las empresas mejor pagadas de la ciudad de Nueva York por segundo año consecutivo.