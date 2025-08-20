DriveWealth designa a Naureen Hassan como directora ejecutiva

La reconocida ejecutiva de servicios financieros y expresidente de UBS Americas encabezará la próxima etapa de crecimiento e innovación de DriveWealth

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--DriveWealth, plataforma líder en tecnología financiera que ofrece el “corretaje como servicio”, anunció la designación de Naureen Hassan como directora global ejecutiva (CEO). Hassan es la sucesora de Michael Blaugrund, quien dejará de ser director ejecutivo para aceptar un puesto de reciente creación en ICE (Intercontinental Exchange).









Hassan se suma a DriveWealth con décadas de vasta experiencia en innovación digital y de productos, excelencia operativa y gestión regulatoria en los sectores de banca global y gestión de la riqueza. Estará a cargo de las operaciones de la empresa, de liderar su crecimiento y expansión sostenidos en los mercados, y contribuirá a cumplir la misión de DriveWealth de democratizar las inversiones en todo el mundo.

“Michael supervisó un periodo de crecimiento y expansión significativos hacia nuevos mercados y rentabilidades en los últimos dos años como director ejecutivo y le agradecemos profundamente todo lo que ha logrado”, expresó Robert Cortright, fundador y presidente ejecutivo de DriveWealth. “Naureen cuenta con antecedentes probados como innovadora y disruptora de la industria, y es la persona ideal para conducir a DriveWealth por nuestra evolución continua y la siguiente etapa de crecimiento. Se suma en un periodo de crecimiento acelerado y estamos ansiosos por ver todo lo que podrá lograr con su liderazgo visionario”.

Con anterioridad a DriveWealth, Hassan fue presidenta de UBS Americas, en la que estaba a cargo de una división de ingresos por $14 mil millones y más de 25 000 empleados, a la vez que impulsó la integración de USB del Credit Suisse en el Continente Americano, lo que representó la primera adquisición de su tipo entre dos instituciones financieras de relevancia sistemática a nivel global. También trabajó en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en el que impulsó innovaciones en las operaciones de pagos, tecnología, recursos humanos, gestión del riesgo y finanzas.

Antes de sumarse a la Fed, Hassan se desempeñó como directora digital del sector de negocios de Gestión de la Riqueza de Morgan Stanley, e impulsó la innovación en estrategias y plataformas para la división de Servicios de los Inversores de Charles Schwab. Comenzó su carrera en McKinsey & Company.

“DriveWealth está cambiando verdaderamente la manera y los lugares en que las personas invierten, además de aportar un valor y capacidades únicas a socios de todo el mundo”, expresó Hassan. “Tengo el honor de asumir este puesto para seguir desarrollando el excelente trabajo logrado por Robert y Michael, y, además, para contribuir al crecimiento y el éxito sostenidos de la empresa. DriveWealth logró crecer al abrir sus puertas a nuevas oportunidades para los inversores en nuevos mercados y continuará haciéndolo para concretar el potencial de la empresa como el socio más confiable de tecnología de inversiones incorporadas”.

Como proveedor líder de corretaje como servicio y otras infraestructuras clave de inversiones, DriveWealth opera en mercados de los cinco continentes, incluidos los EE. UU., la UE y el Reino Unido, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y Brasil. La empresa procesa un promedio de más de 2 millones de operaciones por día para sus socios B2B en todo el mundo y facilita las operaciones las 24 horas, la ejecución de acciones fraccionales y el soporte para múltiples clases de activos para millones de inversores globales individuales.

DriveWealth fue incluido recientemente en la lista “Principales empresas de fintech del mundo en 2025” de CNBC y reconocido en la lista Inc. 5000 para 2025 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos por segundo año consecutivo.

Acerca de DriveWealth:

DriveWealth es una plataforma líder en tecnología financiera B2B. Nuestro principal negocio es ofrecer el “corretaje como servicio”, para impulsar las experiencias de inversiones y operaciones para carteras digitales, corredores, administradores de activos y marcas de consumidores. La API de DriveWealth ofrece a nuestros socios un conjunto de herramientas moderno, flexible y extensible cuya finalidad es desarrollar todo, desde flujos de trabajo de inversiones tradicionales hasta técnicas más innovadoras, como cerrar las compras para transferirlas a propiedad accionaria fraccional. Para obtener más información, visite www.drivewealth.com.

