DreamHost se une a la alianza de alojamiento seguro de i2Coalition

El grupo trabaja para establecer estándares y amparos de la industria para apoyar a los usuarios en la Open Web

BREA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--DreamHost®, líder global en alojamiento web y Servicios Administrados de WordPress, anunció hoy su membresía en la Secure Hosting Alliance (SHA) liderada por i2Coalition. La SHA es un grupo compuesto por 23 proveedores de alojamiento y empresas afiliadas que se han comprometido a aumentar la confianza de los clientes en el panorama de servicios alojados mediante el desarrollo de un conjunto sólido de estándares para la prestación de servicios.

DreamHost trabajará en colaboración con otras organizaciones miembros de forma continua para codificar políticas y procedimientos que prioricen los derechos de los propietarios de sitios web y establezcan expectativas claras para sus proveedores de servicios. Entre estas iniciativas se encuentra el desarrollo de un sello de confianza de Secure Hosting Alliance, que brindará a los consumidores la seguridad de que el proveedor de hosting elegido cumple con un conjunto de prácticas confiables.





" Los propietarios de sitios web merecen saber que su proveedor de alojamiento web se adhiere a un cierto conjunto de valores y estándares que protegen su privacidad, la seguridad de sus datos y su capacidad para compartir contenido en la Open Web", dijo Brett Dunst, vicepresidente de comunicaciones corporativas de DreamHost. " Estamos encantados de habernos unido a Secure Hosting Alliance junto con nuestros pares para establecer estándares de la industria que brindarán tranquilidad a los propietarios de sitios".

La decisión de DreamHost de unirse a SHA refleja la dedicación de larga data de la compañía para brindar herramientas y experiencia que permitan a las PYMES prosperar en línea. Esta colaboración reforzará aún más la capacidad de DreamHost para ofrecer soluciones de alojamiento seguras y centradas en el usuario y brindará a los clientes conocimientos y recursos para mantener sus datos seguros y protegidos.

Para obtener más información sobre DreamHost, visita dreamhost.com/es. Para aprender más sobre Secure Hosting Alliance y su misión, visita hostingsecurity.net.

Acerca de DreamHost

DreamHost es un proveedor de alojamiento de WordPress administrado de primer nivel, que brinda a más de 400,000 pequeñas empresas, desarrolladores y creadores de contenido las herramientas que necesitan para ser dueños de su presencia digital. Impulsado por un equipo experimentado de profesionales web, DreamHost se compromete a ayudar a sus clientes a encontrar el éxito en la Open Web con recursos de soporte dedicados y talento de primer nivel. Fundada en 1997, DreamHost es una organización totalmente remota con miembros del equipo en todo el mundo. Aprende más en DreamHost.com/es.

Acerca de Secure Hosting Alliance

Secure Hosting Alliance (SHA) permite a la industria del alojamiento web y la nube liderar con integridad estableciendo y manteniendo estándares éticos. Nuestra misión es fomentar la confianza, abogar por políticas justas y defender una red abierta y accesible para todos. A través de la colaboración, SHA une a actores responsables para crear soluciones compartidas para los desafíos más apremiantes de la actualidad: prevención del fraude, mitigación del abuso y garantía de transparencia y privacidad. Juntos, trabajamos para fortalecer el ecosistema de hosting mientras abordamos de manera proactiva las preocupaciones regulatorias y fomentamos la innovación. Para aprender más, visita hostingsecurity.net.

© 2025 DreamHost, LLC. All Rights Reserved.

All trademarks are the property of their respective owners

Contacts

Press Contacts

Brett Dunst | DreamHost | brett.dunst @ dreamhost.com



DreamHost: +1 714-406-4182