DreamHost obtiene la certificación de la Secure Hosting Alliance

La certificación refuerza el compromiso constante de DreamHost con la confianza de sus clientes y la seguridad de los datos

BREA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--DreamHost®, líder global en alojamiento web y servicios de WordPress gestionado, anunció hoy que ha sido certificada por la Secure Hosting Alliance (SHA) en una iniciativa que establece y valida las mejores prácticas de la industria en materia de seguridad, fiabilidad y responsabilidad dentro del sector del alojamiento web.





La iniciativa del sello de confianza de la Secure Hosting Alliance es un poderoso ejemplo de autorregulación de la industria en acción. Reúne a los proveedores de alojamiento en torno a un marco común de mejores prácticas y brinda a los clientes de hosting la garantía, verificada de manera independiente, de que su presencia en línea será segura y protegida.

Como miembro fundador del programa de certificación de la Secure Hosting Alliance, DreamHost fue una voz clave en la definición de sus requisitos. La empresa trabajó estrechamente con sus pares del sector para establecer los rigurosos estándares que hoy son reconocidos como el punto de referencia mundial en alojamiento seguro. Estos estándares abarcan medidas de protección de datos, prácticas operativas y salvaguardas de infraestructura.

“Siempre hemos puesto la seguridad y el respeto por los datos de nuestros clientes en el centro de nuestras operaciones, y esta certificación valida la confianza que ellos han depositado en nosotros desde el principio”, dijo Brett Dunst, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas en DreamHost. “Este reconocimiento es especialmente significativo porque representa la forma en que siempre hemos hecho negocios y la profunda obligación que tenemos de proteger los datos de nuestros clientes.”

La certificación destaca la inversión de larga data de DreamHost en infraestructura segura y su liderazgo en la construcción de una web más segura para todos.

Para obtener más información sobre DreamHost, visite www.dreamhost.com.

Para obtener más información sobre la Secure Hosting Alliance, visite www.hostingsecurity.net.

Acerca de DreamHost

DreamHost es un proveedor líder de alojamiento WordPress gestionado que ofrece a más de 400,000 pequeñas empresas, desarrolladores y creadores de contenido las herramientas que necesitan para controlar su presencia digital. Impulsado por un equipo experimentado de profesionales web distribuidos en todo el mundo, DreamHost está comprometido con ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito en la Web Abierta mediante recursos de soporte dedicados y talento de primer nivel. Más información en DreamHost.com/es.

Acerca de la Secure Hosting Alliance

La Secure Hosting Alliance (SHA) empodera a la industria del alojamiento web y la nube para liderar con integridad, estableciendo y defendiendo estándares éticos. Su misión es fomentar la confianza, promover políticas justas y salvaguardar un Internet abierto y accesible para todos. A través de la colaboración, la SHA une a actores responsables para crear soluciones compartidas a los desafíos más urgentes de hoy: la prevención del fraude, la mitigación de abusos y la garantía de transparencia y privacidad. Juntos, trabajan para fortalecer el ecosistema del alojamiento mientras abordan de manera proactiva las preocupaciones regulatorias y fomentan la innovación. Para más información, visite hostingsecurity.net.

