DreamHost amplía DreamPress para incluir múltiples sitios de WordPress

BREA, California--(BUSINESS WIRE)--DreamHost®, líder global en alojamiento web y servicios de WordPress gestionado, ha ampliado hoy su gama de opciones de alojamiento WordPress de alto rendimiento, DreamPress, para incluir planes capaces de alojar hasta veinte sitios individuales de WordPress. Esta ampliación representa un ahorro potencialmente significativo para agencias y usuarios con múltiples sitios que han elegido DreamHost como su socio en línea.





Anteriormente, los usuarios de DreamPress estaban limitados a alojar un solo sitio de WordPress dentro de un único plan DreamPress. La oferta actualizada de hoy amplía las opciones de alojamiento de DreamPress de tres a seis planes distintos, denominados DreamPress 1, 2, 3, 5, 10 y DreamPress 20, cada uno agrupando el número correspondiente de sitios WordPress. DreamPress 1 sigue siendo una opción sólida para propietarios de sitios individuales, mientras que los planes de mayor nivel están diseñados para clientes que gestionan numerosas instalaciones de WordPress desde una sola cuenta.

“Muchos de nuestros clientes administran sitios de WordPress para sus propios clientes y necesitan una forma sencilla de alojarlos bajo un mismo techo sin ser ‘cobrados por todo’ a medida que crecen sus negocios”, afirmó John Robison, Director de Producto en DreamHost. “Estos nuevos niveles de DreamPress les brindan la flexibilidad que han estado pidiendo, y aún ofrecen la estabilidad, velocidad y herramientas adicionales que convierten a DreamPress en un hogar excepcional para WordPress.”

Los planes ampliados son ideales para agencias, diseñadores, desarrolladores y pequeñas y medianas empresas que mantienen varios sitios de WordPress y necesitan una forma eficiente y rentable de gestionarlos todos. Los usuarios de DreamPress se benefician del rendimiento y la confiabilidad de la plataforma administrada de DreamHost, diseñada para ofrecer una de las mejores experiencias de WordPress en la web. Sus sitios operan a través de una de las redes globales de distribución de contenido más confiables de la industria, con tiempos de carga rápidos y un rendimiento constante.

Con precios de introducción desde tan solo 16.99 dólares al mes, DreamPress ahora ofrece una de las opciones más accesibles del sector para alojamiento WordPress administrado multi-sitio. Estas configuraciones son el resultado directo de las opiniones de los clientes y cumplen con las expectativas de los profesionales de WordPress que buscan un alojamiento administrado de alto rendimiento en paquetes rentables.

Cada plan de DreamPress incluye el panel de tráfico líder en la industria de DreamHost, que brinda a los propietarios de sitios una visibilidad clara del uso de recursos, la actividad de visitantes y acceso a un registro visual de errores y accesos con análisis impulsado por IA. Los clientes de DreamPress también mantienen acceso a Liftoff, el creador de sitios web impulsado por IA de DreamHost, sin costo adicional. Liftoff ayuda a los usuarios a crear rápidamente sitios de WordPress modernos y atractivos combinando control creativo con asistencia guiada por IA.

La oferta actualizada de DreamPress está disponible ahora para clientes nuevos y existentes de DreamHost.

Para obtener más información sobre DreamPress, visite https://www.dreamhost.com/dreampress/.

