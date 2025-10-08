Drake rompe récord: Primer artista con 120 mil millones de streams en Spotify

Drake 120 mil millones de streams en Spotify es la noticia que sacude la industria musical en 2025. El rapero y productor canadiense se convirtió en el primer artista en lograr este impresionante récord, según datos recientes publicados por la plataforma de streaming.

La hazaña coloca a Drake en la cima de la música digital. Superar los 120 mil millones de streams no solo confirma su popularidad y alcance global, sino que también redefine lo que es posible para los músicos en la era moderna. Desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes, el artista ha mantenido una constante evolución que sigue cautivando a millones de oyentes en todo el mundo.

Este nuevo récord musical refleja cómo las plataformas de streaming están transformando la distribución y el consumo musical. En América Latina, Drake ha incrementado notablemente su audiencia, influyendo además en nuevos talentos y tendencias regionales. Su trayectoria, marcada por colaboraciones con artistas internacionales y la capacidad de adaptarse a diferentes géneros, le ha permitido mantener una presencia dominante en Spotify y otras plataformas digitales.