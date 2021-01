Dr. Fauci: El uso de dos mascarillas tiene ‘sentido común’ y probablemente sea más efectivo

Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y asesor de la Casa Blanca dijo al medio estadounidense, NBC News que, ‘probablemente’ usar dos mascarillas podría brindar más efectivo para la protección contra el Covid-19.

Fauci explicó que las mascarillas son cubiertas físicas que nos protegen de las pequeñas gotas que salen de otras personas y que son un medio de propagación para el coronavirus. Las mascarillas brindan cierto grado de protección al usuario.

“Entonces, si tienes una cubierta física con una capa, te pones otra capa, simplemente tiene sentido común que probablemente sea más efectivo”, dijo el experto durante el programa TODAY. “Esa es la razón por la que ves a la gente haciendo un doble enmascarillamiento o haciendo una versión de un N95”, agregó.

A pesar de las declaraciones de Fauci, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aún no recomiendan el uso de dos mascarillas para protegerse contra el coronavirus.

El uso de dos mascarillas se vio durante la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Las millones de personas vieron a Pete Buttigieg, nominado a ser el secretario de Transporte y a la poeta Amanda Gorman usar dos mascarillas: una quirúrgica debajo de una mascarilla de tela.

Amanda Gorman in Prada and two masks. Everything. pic.twitter.com/5DmuBVXsYe

— Olivia Singer (@oliviasinger) January 20, 2021