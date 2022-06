Dostarlimab, el fármaco “milagroso” que elimina un tipo de cáncer sin necesidad de quimioterapia

Científicos han revelado los excelentes resultados del dostarlimab, un “milagroso” medicamento que ha logrado eliminar el cáncer de recto sin necesidad de quimioterapia.

Según las investigaciones, el medicamento ha logrado “remitir el 100% de los tumores cancerosos de 12 pacientes reclutados en un ensayo”. Las pruebas científicas se desarrollan en los Estados Unidos (EEUU) luego de años de estudios que han confirmado la efectividad del dostarlimab.

“Todos los pacientes sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia”, informaron los investigadores sobre los ensayos clínicos del medicamento en humanos.

El responsable de la prometedora investigación, Luis Díaz, calificó los resultados de los ensayos como históricos, al confirmar que el fármaco elimina el cáncer de recto.

La revista científica The New England Journal of Medicine destacó el hallazgo de los primeros ensayos. “Los tratamientos estándar contra el cáncer colorrectal suelen ser difíciles de afrontar debido a la ubicación del tumor”. Es por lo anterior, que el dostarlimab es tan importante para la lucha contra los tumores colorrectales.

Sobre la investigación se detalló que los 12 pacientes sometidos al tratamiento poseían una mutación especifica en sus tumores (MMRd), la cual se encuentra en el 10% de las personas que son diagnosticadas con la enfermedad.

“Los tumores o células MMRd tiene el defecto de no poder reparar todas las mutaciones que ocurren en ellos. A mayor número de mutaciones acumuladas, este resulta más reconocible ante las células inmunitarias”, se indicó.

Es por eso que el dostarlimab es tan importante, porque orienta a las células a buscar el tumor oculto y lo hace más fácil de encontrar. “La inmunoterapia con el fármaco hace que el sistema inmunológico vuelva a reconocer a las células MMRd”.

La revista ha destacado que en un inicio se pensó que el medicamento solo reducía el del cáncer, pero se ha descubierto que es capaz de eliminarlo.

“Seis meses después del tratamiento, los 12 pacientes no registraron evidencia de tumores visibles, situación que lleva ya dos años”, mencionaron los expertos.

Los científicos esperan confirmar la efectividad del tratamiento con otros ensayos para comenzar con nuevas pruebas y finalmente dar la buena noticia al mundo.