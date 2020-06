Dos policías de Buffalo fueron imputados por ataque a anciano de 75 años

Los dos oficiales que el pasado jueves durante una manifestación en Buffalo, Nueva York empujaron a un hombre de 75 años que perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra el pavimento quedando inconsciente y sangrando, han sido acusados este sábado de agresión grave, informaron las autoridades de la ciudad.

Los fiscales identificaron a los agentes como Aaron Torgalski de 39 años y Robert McCabe de 32, quienes se declararon inocentes y fueron puestos en libertad para reconocimiento personal.

John J. Flynn, fiscal del distrito del condado de Erie dijo que “tuvimos dos de nuestros agentes de policía que cruzaron la línea”. Después de la lectura de los cargos contra los dos oficiales, Flynn indicó que su “trabajo es enjuiciar a quienes hayan violado la ley, simple y llanamente. Y creo, y estoy alegando, que estos dos oficiales violaron la ley”.

Un video de tomado por un periodista de la estación de radio loca WBFO, que mostraba como los agentes de policía empujaban al hombre de 75 años, identificado como Martin Gugino, quien es un activista y miembro del Centro de Paz del Oeste de Nueva York, quien se les acercó a los oficiales que lo empujaron dejándolo inconsciente en el suelo.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020