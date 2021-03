Dos niños suben 50 metros de cerro para tener señal de Internet y asistir a clases

Chile.- Andry y Manuel son dos hermanos que han decidido romper cualquier barrera para estudiar, ambos suben 50 metros diariamente para poder conectarse a sus clases online.

Con carreta, cuadernos, lápices, una mesa y su computadora, los dos niños empiezan su travesía por la montaña. Su meta es llegar a la cima, y para lograrlo deben recorrer 50 metros.

A la caminata se suma el intenso calor del lugar, pero ni el cansancio u otro obstáculo hacen que ambos desistan de su deseo de seguir adelante en sus estudios.

La imagen de ambos, sentados en medio de la nada, se ha viralizado en las redes sociales.

Andry de 13 años y Manuel de 10 años, son el ejemplo de las desigualdades que se viven diariamente en la región latinoamericana. Mientras algunos cuentan con las comodidades, ellos suben 50 metros diariamente para aprender.

La pandemia, nuevamente ha puesto en evidencia el sistema de inequidad que impera en la región y aunque no son los primeros niños en destacar por su osadía su historia la viven miles sin que se conozca en el mundo.

‘Estamos en un lugar muy pobre, donde no hay agua y sin internet, y aún estamos luchado para conectarnos, sin no nos conectamos perdemos la materia y entonces no podemos pasar el curso’, dijo el menor de los hermanos al confirmar que suben 50 metros cada día para estar en sus clases online.

Una vez que su historia traspasó las fronteras, la única empresa de telecomunicaciones que tiene acceso al lugar, confirmó que ayudará a los menores.

Sus padres han expresado su orgullo por ver el deseo de ambos niños de continuar con sus estudios y ser grandes profesionales.

La noticia de los escolares que suben 50 metros se da a cuatro meses que varios alumnos expusieron a un maestro por decir que los pobres salen sobrando si no tiene las herramientas para sus clases en línea.

“Entonces qué caso tiene que tomen clases si no pueden tener los elementos’, dijo el docente Jorge Santijeral después que su alumno le indicara que no todos tiene las mismas posibilidades.