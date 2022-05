Dos mundos colisionan en el encuentro entre los héroes del anime de DanMachi y los personajes de KonoSuba: Fantastic Days a partir del 26 de mayo

El evento de colaboración KonoSuba X DanMachi incluye bonificaciones, nuevas recompensas y jefes, además de la contratación de personajes de DanMachi por tiempo limitado

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–El prestigioso editor de juegos líder Nexon ha anunciado que el juego de rol para móviles gratuito KonoSuba: Fantastic Days colaborará con la popular serie de novelas ligeras y manga, DanMachi, para un evento cruzado de duración limitada que se desarrollará del 26 de mayo al 9 de junio. Los mundos del anime de KonoSuba: Fantastic Days y DanMachi se enfrentarán en un nuevo encuentro fantástico.





En DanMachi, un ingenuo aventurero de la ciudad de Orario llamado Bell Cranel se embarca en una peligrosa búsqueda en las catacumbas subterráneas de la ciudad para luchar contra monstruos y un misterioso poder. En el camino, Bell conoce a Hestia, una diosa solitaria, y a Ais Wallenstein, una poderosa espadachina, además de otros nuevos amigos que le sirven de guía a través de la peligrosa mazmorra. La colaboración KonoSuba: Fantastic Days X DanMachi ofrece a los fans de Konosuba personajes y argumentos únicos de los mundos de Axel y Orario.

Los fans de Konosuba pueden preinscribirse desde el 12 al 25 de mayo aquí. Una vez registrados, los jugadores podrán ganar recompensas especiales participando en los siguientes eventos que se celebrarán en la página:

Preinscríbete para embarcarte en una aventura : cuanto mayor sea el número acumulado de jugadores preinscritos, más generosas serán las recompensas para todos los jugadores. Los jugadores podrán recibir estas recompensas por cada logro del juego del 12 al 25 de mayo.

: cuanto mayor sea el número acumulado de jugadores preinscritos, más generosas serán las recompensas para todos los jugadores. Los jugadores podrán recibir estas recompensas por cada logro del juego del 12 al 25 de mayo. Bono de cuenta atrás : gane 300 cuarzos adicionales al día como bono de cuenta atrás del 21 al 25 de mayo.

: gane 300 cuarzos adicionales al día como bono de cuenta atrás del 21 al 25 de mayo. Bonificaciones de inicio de sesión: Del 26 de mayo al 9 de junio, los jugadores podrán ganar bonificaciones especiales por iniciar sesión durante el evento de colaboración, entre las que se incluyen dos billetes de reclutamiento de 4★ garantizados, un billete de reclutamiento 10x gratuito y muchos más premios cada día.

Los eventos que se ofrecerán como parte del evento de colaboración entre KonoSuba: Fantastic Days y DanMachi incluyen:

Rivalidad de diosas : la diosa Hestia de DanMachi se enfrenta a Aqua de Konosuba en una nueva misión e historia.

: la diosa Hestia de se enfrenta a Aqua de en una nueva misión e historia. Misiones de panel : se introducirá una nueva característica exclusiva en el evento de colaboración para ganar varios objetos y nuevas piedras al completar cada misión.

: se introducirá una nueva característica exclusiva en el evento de colaboración para ganar varios objetos y nuevas piedras al completar cada misión. Nuevas misiones universales esperan a los jugadores,cuyos objetivos y progresos compartidos dependen del número de derrotas sufridas por el nuevo jefe Minotauro.

esperan a los jugadores,cuyos objetivos y progresos compartidos dependen del número de derrotas sufridas por el nuevo jefe Minotauro. ¡Una nueva y emocionante mazmorra para que los intrépidos aventureros la exploren!

KonoSuba: Fantastic Days es editado por Nexon en colaboración con el editor de KonoSuba y está desarrollado por Sumzap. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Todos los derechos reservados. ©FO-SBCr/D4

Para estar al día de las últimas novedades de KonoSuba: Fantastic Days, visite la página de Google Play o de la App Store y siga a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter para las últimas noticias.

Recursos de prensa: Press Assets

Redes sociales: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook

Acerca de DanMachi

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (¿Qué hay de malo en intentar ligar con una chica en una mazmorra?) (también conocida por el apodo de DanMachi) está basada en la novela ligera de Fujino Omori del mismo nombre, de la que se han vendido más de 12 millones de copias hasta la fecha. La novela narra las vicisitudes y el crecimiento del joven y apuesto Bell Cranel mientras se adentra en el vasto laberinto subterráneo “Dungeon” (mazmorra) de una enorme ciudad llamada Orario.

Acerca de KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anime “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days es un juego de rol gratuito con un elenco de personajes para iOS y Android. Con los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue la línea argumental de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. El año pasado, el lanzamiento japonés de KonoSuba: Fantastic Days recibió una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, con un gran reconocimiento y una gran base de seguidores.

Acerca de Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Brian Klotz



Nexon America



NA_pr@nexon.com