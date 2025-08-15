Dos aviones, una mansión y nueve vehículos son los bienes decomisados por EEUU a Nicolás Maduro 

La ofensiva de Estados Unidos contra el régimen venezolano ha alcanzado un nuevo nivel tras la confiscación de más de 700 millones de dólares en bienes pertenecientes a Nicolás Maduro.

Entre los principales activos decomisados destacan dos aviones de lujo, una mansión ubicada en el extranjero y nueve vehículos, dando muestra del alcance de las investigaciones por corrupción y lavado de dinero que enfrenta el mandatario venezolano.

Según informaron autoridades estadounidenses, los bienes confiscados a Nicolás Maduro forman parte de una estrategia de presión dirigida a desmantelar las estructuras financieras de Venezuela en el exterior.

Los decomisos incluyen aeronaves privadas valoradas en varios millones de dólares, dos aviones, una residencia lujosa fuera de Venezuela y una flota de vehículos de alta gama, en operaciones efectuadas principalmente en territorio norteamericano.

¿Qué significado tiene este decomiso para Venezuela?

Expertos señalan que la confiscación de dichos activos podría impactar las finanzas personales del círculo cercano de Nicolás Maduro, y representa una señal política sobre el endurecimiento de las acciones internacionales contra funcionarios y allegados del gobierno venezolano, investigados por presunto lavado de dinero y actividades ilícitas.

La medida se enmarca en la ampliación de sanciones y procesos judiciales liderados por EEUU, que busca limitar la capacidad operativa y de desplazamiento del gobierno.