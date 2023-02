Dora Lanza Servicios De Asesoría Financiera Gratuita Para Usuarios A Través De Trustplus

Un Servicio Basado En Eventos Que Ofrece Asesoramiento Financiero Personalizado Uno-A-Uno

CHELMSFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Dora Financial, un cuso de marketing e innovación (organización de servicios de cooperativas de ahorro y crédito)impulsada por el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, anunció el lanzamiento de su nueva función, asesoramiento financiero basado en eventos. Los usuarios finales de Dora ahora tienen acceso a asesoramiento sobre finanzas personales sin costo a través de una nueva asociación con TrustPlus, un beneficio nacional de salud financiera impulsado por Neighborhood Trust Financial Partners.

“ Dora existe para dar acceso a servicios financieros justos a las personas no bancarizadas y insuficientemente bancarizada,” dijo Kristi Kenworthy, directora general de Dora. Proporcionar asesoramiento financiero personalizado es el siguiente paso lógico para ayudar a casi 50 millones de personas en su viaje desde la exclusión financiera hasta el empoderamiento financiero”.

Esta nueva función mejora la experiencia digital de Dora y agrega un elemento humano al permitir que las personas se conecten facilmente con un asesor financiero de TrustPlus que puede ayudarlos a superar los desafíos financieros. Los usuarios finales de Dora pueden acceder a este servicio gratuito a través de su canal de comunicación preferido: mensaje de texto, correo electrónico, teléfono o skype, tanto en inglés como en español.

“ Estamos entusiasmados de asociarnos con Dora Financial a medida que innovan en espacios nuevas de tecnologías y bancarios. Estamos ansiosos por medir cómo estas innovaciones, en combinación con nuestra propia tecnología y servicios de asesoramiento financiero, nos convertirá en un poderoso impulsor del bienestar financiero, en todo el país”, agregó Christopher L. Starr, director sénior de innovación en Neighborhood Trust Financial Partners, sede de TrustPlus. “ Los servicios de asesoramiento financiero han sido habilitados gracias a los fondos de subvenciones proporcionados generosamente a través de la asociación de Inclusiv con Prudencial,” Kenworthy continuó. “ Estamos entusiasmados de poder brindar este nivel de asesoramiento financiero a nuestros usuarios finales.”

Dora Financial es la primera estrategia neobanca de cuso (organización de servicios de cooperativas de ahorro y crédito) impulsada por el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito. Dora fue fundada por USALLIANCE Financial en 2021 para atender a los 50 millones de estadounidenses que actualmente no participan en el sistema bancario convencional. dedicada a la inclusión financiera, la aplicación Dora presenta una experiencia bancaria digital completamente bilingüe. Dora actualmente está patrocinada por cinco entidades: Affinity Plus Federal Credit Union (Affinity Plus) con sede en St. Paul, MN; Digital Federal Credit Union en Marlborough, MA; Inclusiv en New York, NY; service Federal Credit Union en Portsmouth, NH; y USALLIANCE Financial en Rye, NY.

TrustPlus es un beneficio de bienestar financiero que ayuda a los trabajadores a aprovechar al máximo cada sueldo ganado con tanto esfuerzo. un servicio de Neighborhood Trust, nuestros entrenadores desmitifican las finanzas personales con empatía, brindando apoyo personalizado y orientación experta. nuestro enfoque único combina la conexión humana con herramientas orientadas a la acción y productos para el lugar de trabajo que alivian la carga de las preocupaciones económicas diarias de trabajadores. además de servir como un beneficio para los empleados, también se ofrecen como la función de entrenamiento humano de las fintechs centradas en los trabajadores. obtenga más información en www.mytrustplus.org y https://neighborhoodtrust.org/

Fundada en 1974, Inclusiv faculta a sus miembros cooperativas de ahorro y crédito para avanzar en inclusión para todos a través de la promoción, la educación, la tecnología y iniciativas de inversiones diseñadas para crear oportunidades de creación de riqueza en las comunidades excluidas de la corriente principal financiera.

Inclusiv jugó un papel instrumental en el establecimiento del fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) en 1994, es un intermediario CDFI certificado y un miembro permanente de la Coalición nacional CDFI.

