DoorDash anuncia un acuerdo para adquirir SevenRooms con el fin de mejorar la oferta de su plataforma comercial

La adquisición dotará a los comerciantes de todo el mundo de potentes herramientas para aumentar las ventas en tienda y la rentabilidad en todos los canales en los que operan

DoorDash anuncia la adquisición de SevenRooms para mejorar su plataforma de comercio con herramientas omnicanal para restaurantes y negocios de hostelería.

La combinación ayudará a los comerciantes a aumentar las ventas en tienda, fortalecer las relaciones con los clientes y aumentar la rentabilidad mediante la integración de las mejores herramientas de CRM y experiencia del cliente de SevenRooms en la plataforma de comercio de DoorDash.

SevenRooms continuará con su objetivo de ayudar a los restaurantes y operadores de hostelería a ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes, al tiempo que obtiene acceso a la magnitud, los recursos y el alcance internacional de DoorDash.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--DoorDash (NASDAQ: DASH), una plataforma internacional líder en comercio local, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir SevenRooms, una empresa de software con sede en Nueva York y líder internacional en tecnología de hostelería. El movimiento marca una expansión significativa de las capacidades de la plataforma de comercio de DoorDash al equipar a los comerciantes de todo el mundo con nuevas herramientas para aumentar las ventas en tienda y de entrega, establecer relaciones más sólidas con los clientes y aumentar la rentabilidad. Se espera que la adquisición se complete durante la segunda mitad de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.





«Estamos mejorando la plataforma de comercio de DoorDash para ayudar a los comerciantes a prestar servicio a sus clientes en todos los canales», dijo Parisa Sadrzadeh, vicepresidenta de Estrategia y operaciones de DoorDash. «Con SevenRooms, estamos encantados de ofrecer a los negocios locales de todo el mundo nuevas formas de atraer a más huéspedes a la tienda, establecer y hacer crecer las relaciones directas con sus clientes, acceder al mejor CRM de su clase y aumentar la rentabilidad a través de un marketing más inteligente».

Fundada en 2011 por Joel Montaniel, Allison Page y Kinesh Patel, SevenRooms ofrece las mejores herramientas del sector para marketing, operaciones y experiencia del cliente, todas ellas integradas en su CRM líder del mercado, para ayudar a restaurantes, hoteles y empresas de hostelería a mejorar las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones y aumentar los ingresos. La combinación de la magnitud, el alcance y el éxito demostrado de DoorDash en innovación digital con las soluciones en tienda de SevenRooms mejorará la capacidad de los comerciantes para aumentar su crecimiento a través de canales propios y de terceros.

«Fundamos SevenRooms con la intención de ayudar a los operadores hosteleros a entender a sus clientes y hacer crecer su negocio y permitir así un futuro más sostenible», afirma Joel Montaniel, cofundador y director general de SevenRooms. «Creemos que los restaurantes son el tejido de las comunidades locales, y a través de cada contacto con la mesa, cada bienvenida y cada copa levantada, nuestro objetivo siempre ha sido ayudarles a crecer mientras consiguen que sus clientes se sientan como en casa. Con una mentalidad de operar primero en nuestro núcleo, nos complace dar este próximo paso con DoorDash y ofrecer una mayor innovación, un canal directo a una red de millones de consumidores de DoorDash, relaciones más personalizadas con los clientes y experiencias mejoradas que transforman a los comensales primerizos en clientes habituales leales. Juntos, estamos equipando a los restaurantes con las herramientas para que controlen la experiencia del comensal, hagan crecer su base de clientes y prosperen en un mundo omnicanal, dentro y fuera de las cuatro paredes del comercio».

Como parte de DoorDash, SevenRooms tendrá acceso a mayores recursos y alcance internacional, lo que acelerará su estrategia de innovación y aportará más beneficios a más comerciantes. Juntos, DoorDash y SevenRooms continuarán apostando por un ecosistema abierto y favorable a los socios.

El acuerdo refleja la estrategia más amplia de DoorDash de potenciar los negocios locales y fomentar conexiones más sólidas entre los consumidores y los lugares que les gustan, ya sea al salir, al hacer un pedido o a través de la propia presencia digital de un comerciante.

William Blair ha actuado como asesor financiero exclusivo y Goodwin Procter LLP como asesor jurídico de SevenRooms en esta transacción. A&O Shearman ha actuado como asesor jurídico de DoorDash.

Acerca de DoorDash

DoorDash (NASDAQ: DASH) es una de las principales plataformas de comercio local del mundo que ayuda a empresas de todo tipo a crecer e innovar, conecta a los consumidores con lo mejor de sus barrios y ofrece a las personas formas rápidas y flexibles de ganar dinero. Desde su fundación en 2013, DoorDash se ha expandido a más de 30 países mediante el uso de la tecnología y la logística para dar forma al futuro del comercio. A través de su marketplace y su plataforma de comercio, DoorDash fomenta la vitalidad económica en las regiones a las que presta servicio de todo el mundo.

Acerca de SevenRooms

SevenRooms es una plataforma de CRM, marketing y operaciones para restaurantes en crecimiento del sector de la hostelería. Desde las joyas con estrella Michelin a los establecimientos locales favoritos, la plataforma todo en uno ayuda a los restaurantes a aumentar las ventas, deleitar a los clientes y hacer que vuelvan, de forma automática. El paquete completo de productos incluye reservas, listas de espera y administración de mesas, recopilación de reseñas, gestión de ingresos, referencias, marketing por correo electrónico y texto, y automatización del marketing. Fundada en 2011, SevenRooms cuenta con más de 13 000 locales de restauración, F&B hoteleros, ocio nocturno y entretenimiento en todo el mundo, entre los que se incluyen: Marriott International, MGM Resorts International, Mandarin Oriental Hotel Group, Wynn Resorts, Jumeirah Group, Hard Rock Hotels & Resorts, Atlantis Resorts, Dorchester Collection, Rosewood Hotel Group, Wolfgang Puck, Michael Mina, Union Square Hospitality Group, Australian Venue Co, Merivale, Harrods, Fortnum & Mason, JKS Restaurants, The Madera Group, NoHo Hospitality, Nobu Restaurants, Black Sheep Restaurant Group, The Wolseley Hospitality Group, Dishoom, Groot Hospitality y Live Nation.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene previsiones en el sentido de la sección 27A del Securities Act de 1933, en su versión modificada, y la sección 21E del Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, que incluyen importantes riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a nuestros resultados financieros u operativos futuros. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas porque contienen palabras como «puede», «pretende», «hará», «debería», «espera», «planea», «intenta», «anticipa», «podría», «haría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «predice», «estimar», «predecir», «potencial» o «continuar» o el negativo de estas palabras u otros términos o expresiones similares que se refieran a nuestras expectativas, estrategias, planes o intenciones, así como en relación con la transacción propuesta descrita en este comunicado («Transacción»). Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado incluyen, entre otras, las siguientes: (i) expectativas sobre el calendario, la realización y los beneficios previstos de la transacción propuesta; (ii) planes, objetivos y expectativas con respecto a las operaciones futuras, las partes interesadas y los mercados o áreas de negocio en los que operaremos; y (iii) el impacto previsto de la transacción propuesta en la actividad empresarial de las partes. Nuestras expectativas y convicciones sobre estos asuntos pueden no materializarse, y los resultados reales en periodos futuros están sujetos a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos, incluyendo riesgos e incertidumbres relacionados con: la transacción, incluyendo la no obtención, o los retrasos en la obtención, de las aprobaciones regulatorias requeridas, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de cierre de la transacción propuesta a tiempo o en absoluto y los costes y gastos asociados al fracaso del cierre; costes, gastos o dificultades relacionados con la transacción, incluyendo la integración de los negocios pertinentes; la imposibilidad de materializar los beneficios esperados de la operación en los plazos previstos o en su totalidad; las posibles repercusiones del anuncio, la suspensión o la consumación de la operación en las relaciones con empleados, clientes, proveedores y otros socios comerciales; el riesgo de litigios o acciones reglamentarias; la incapacidad de retener al personal clave; los cambios en la legislación o las normativas gubernamentales que nos afectan; y las condiciones económicas, financieras, sociales o políticas que podrían afectarnos negativamente a nosotros o a la transacción. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado también están sujetas a otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos, incluyendo aquellos descritos con mayor detalle en nuestros documentos presentados ante la SEC, incluyendo nuestro informe anual del formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y nuestros informes trimestrales del formulario 10-Q. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en la información de que dispone DoorDash y en las suposiciones y creencias a la fecha del presente documento, y renunciamos a cualquier responsabilidad de actualizar cualquier declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Relaciones con los inversores



ir@doordash.com

Prensa



press@doordash.com