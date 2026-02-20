Donan lingotes de oro a Osaka para renovar su sistema de agua potable

La ciudad de Osaka, en Japón, recibió una inusual donación destinada a modernizar su sistema de agua potable: 21 kilogramos de lingotes de oro, valorados en aproximadamente 560 millones de yenes, equivalentes a unos 3,6 millones de dólares.

El aporte fue realizado en noviembre del año pasado por un benefactor que decidió mantener su identidad en el anonimato, según confirmó el alcalde Hideyuki Yokoyama durante una conferencia de prensa. El funcionario expresó su agradecimiento por el gesto, destacando que la renovación de las tuberías representa un desafío económico significativo para la ciudad.

Las autoridades locales han manifestado preocupación por el deterioro progresivo de la infraestructura hídrica, que en muchos casos tiene varias décadas de antigüedad. Solo en 2024, se registraron más de 90 fugas en tuberías ubicadas bajo calles y avenidas, lo que evidencia la urgencia de realizar reparaciones y reemplazos.

El gobierno municipal prevé utilizar los fondos obtenidos mediante esta donación para fortalecer el sistema de distribución de agua y mejorar la seguridad, con el objetivo de garantizar un servicio más confiable para la población y prevenir futuros daños.