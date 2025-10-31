Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, celebraron una de las tradiciones más esperadas del otoño: la entrega de dulces a niños disfrazados en la Casa Blanca, como parte de las actividades previas a la noche de Halloween.

El evento se llevó a cabo en una de las entradas principales de la residencia presidencial, la cual fue decorada especialmente para la ocasión. A su llegada de una gira por Asia, Trump dedicó más de una hora a entregar golosinas a decenas de niños vestidos con coloridos disfraces.

“Es una fila larga, casi tan grande como el salón de baile”, bromeó el mandatario mientras saludaba y repartía dulces entre risas.

Entre los disfraces más llamativos se destacaron un niño vestido de T-Rex, varios pequeños disfrazados de soldados, calabazas y papas fritas de McDonald’s, e incluso un niño que imitó al propio presidente, con quien Trump compartió un divertido choque de puños.

La entrega de dulces en la Casa Blanca es una tradición que se mantiene desde hace más de tres décadas, y suele estar encabezada por la primera dama, quien organiza cada año esta celebración para las familias que visitan la residencia presidencial.