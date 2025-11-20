Donald Trump se reunirá con el socialista Zohran Mamdani 

Donald Trump confirmó públicamente que buscará reunirse con Zohran Mamdani, el recién electo alcalde de Nueva York, en una movida que podría redefinir la relación entre la administración municipal y figuras nacionales.

La noticia llega tras la histórica victoria de Mamdani, político de origen ugandés-indio y representante de movimientos progresistas en la ciudad.

La reunión, que se concretará el viernes 21 de noviembre, fue anunciada luego de que Trump luego de cuestionar a Mamdani por su triunfo.

El acercamiento llama la atención, pues Mamdani y Trump han expresado posturas divergentes en temas clave como migración, justicia social y seguridad pública.

El posible impacto político de la reunión Trump–Mamdani



Esta cita podría ser un indicio de voluntad de diálogo pese a las diferencias políticas. Mamdani, impulsado por organizaciones progresistas ha prometido reformas en vivienda, educación y derechos de inmigrantes.

Por su parte, Trump sigue manteniendo influencia entre sectores conservadores que residen dentro y fuera de Nueva York.

Analistas políticos sugieren que la reunión servirá para medir la disposición de ambos líderes a encontrar puntos en común.

A nivel local, se espera que temas como la seguridad ciudadana, la recuperación económica y la convivencia multicultural dominen la agenda.

Como antecedente, la relación entre la administración Trump y gobiernos demócratas locales fue tensa durante su presidencia.