Donald Trump se defiende de las acusaciones: “No se hizo nada ilegalmente”

El primer expresidente de Estados Unidos (EEUU) acusado penalmente, Donald Trump, reaccionó después de sentarse en el banquillo de los acusados para conocer los cargos que le imputa un tribunal de Manhattan, asegurando que no hizo nada ilegalmente.

Trump se pronunció una hora después de comparecer en la audiencia de lectura de cargos y declararse no culpable de los 34 ilícitos que se le imputan por registros fiscales, que presuntamente cometió en el pago de soborno a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía de Manhattan, el exgobernante formó parte de un plan para suprimir información negativa, incluido el pago ilegal de 130 mil dólares, para evitar que su campana presidencial se dañara en el 2016.

Aunque Trump asegura no haber hecho nada ilegalmente, los investigadores lo acusan de falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información.

El expresidente reaccionó en su plataforma, Truth Social, como lo ha hecho constantemente, a pesar de que sus cuentas en las distintas redes sociales le fueron habilitadas.

“La audiencia fue chocante para muchos en el sentido de que no tenían ‘sorpresas’ y, por tanto, ningún caso”, dijo el exgobernante sobre los 34 cargos que se le imputan y que la defensa tratará de anular.

Además, aseveró que expertos en el tema le han dicho que no hay caso y que no hizo nada ilegal. “Prácticamente, todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí. No se hizo nada ilegalmente”.

Por su parte, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, informó a los medios de comunicación que el expresidente estadounidense fue imputado por “falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016”.

Ahora el expresidente debe enfocarse en demostrar su inocencia y salir bien librado de las acusaciones que ponen en peligro su aspiración presidencial. El resultado del proceso podría perjudicar como beneficiar al exgobernante en su aspiración presidencial, aunque no existe una ley que impida que se postule aunque esté condenado.

Mientras unos aseguran que Trump con la acusación perderá toda oportunidad política porque perdería popularidad ante los electores, otros aseguran que esto será un combustible para ganar los próximos comicios en los EEUU.