Donald Trump se declara no culpable mientras reitera persecución política

El expresidente Donald Trump acude este martes por segunda vez antes los tribunales tras declararse no culpable y reiterar que el juicio en su contra es parte una persecución política.

El primer juicio penal en contra del exgobernante comenzó el lunes con la elección del jurado, la cual tiene en sus manos la decisión de acusar o liberar a Trump de 34 cargos penales.

Trump es acusado de alterar registros financieros para encubrir pagos hechos para silenciar noticias sobre su vida sexual utilizando su fundación.

El candidato a la presidencia del Partido Republicano se ha declarado no culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales, delito que podría acarrearle una condena de cuatro años de prisión.

Trump, tras llegar a los tribunales el lunes, además de rechazar las acusaciones, reiteró que el proceso penal y otros que enfrenta son una persecución política para evitar su lanzamiento como presidente de Estados Unidos (EEUU).

Durante el proceso, el exmandatario esgrimió fuertemente a las autoridades judiciales por las acusaciones.

“Como saben, mi hijo va a graduarse en la escuela secundaria y parece que el juez no me dejará ir y no puedo ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y no estaré en Georgia ni Florida ni Carolina del Norte haciendo campaña, como debería. Es perfecto para los demócratas de la izquierda radical“, dijo Trump tras declararse no culpable del pago de soborno.

El mandatario indicó que no ha hecho nada malo, y que todo en una caza de brujas políticamente motivada en su contra.