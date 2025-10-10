Donald Trump restaura el Día de Colón en Estados Unidos

El anuncio de que Trump restaura el Día de Colón el 13 de octubre en Estados Unidos ha generado reacciones diversas dentro y fuera del país.

Con la reactivación de este emblemático feriado, el presidente estadounidense felicitó especialmente a la comunidad italiana, tradicionalmente vinculada a la celebración de esta fecha. La decisión ha generado debate en torno al legado y significado de Cristóbal Colón en la historia americana.

El Día de Colón, instaurado como feriado nacional, ha sido objeto de atención y discusiones en los últimos años. Mientras que para muchos, especialmente estadounidenses de ascendencia italiana, representa orgullo y reconocimiento de sus raíces, otros lo critican por conmemorar la llegada europea y el inicio de procesos coloniales que afectaron gravemente a comunidades indígenas.

La reciente intervención de Trump restaura el Día de Colón como símbolo central del calendario estadounidense, marcando una diferencia política significativa en la visión del pasado nacional. Esta decisión ha sido interpretada por analistas como un guiño a sectores conservadores y grupos migrantes italianos, mientras que críticos destacan la necesidad de un debate amplio sobre la memoria histórica y su impacto en la sociedad actual.