Donald Trump regresa a TikTok con un mensaje para los jóvenes: “Me deben una”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar su primer video en TikTok desde su regreso a la Casa Blanca. En el clip, grabado desde el Despacho Oval, el mandatario se dirige directamente a la audiencia más joven con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una”.

El video, que muestra a Trump sentado en su escritorio presidencial, ha alcanzado casi un millón de visualizaciones en apenas tres horas, acumulando más de 147,000 “me gusta”, 6,000 comentarios y 7,000 compartidos.

Se trata de la primera publicación del presidente en la plataforma desde las elecciones del 5 de noviembre, en las que derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris.

El regreso de Trump a TikTok ocurre pocos días después de que firmara una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro y legal” de la aplicación en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con su empresa matriz, ByteDance.

En 2024, el Congreso había establecido que TikTok debía cerrar en el país si no se creaba una sociedad independiente de la matriz china, con el fin de proteger la seguridad nacional. Como parte del nuevo acuerdo, el gigante tecnológico Oracle será el encargado de supervisar la seguridad del algoritmo en la versión estadounidense de la app.

En el marco de esta nueva etapa, la Casa Blanca también lanzó un perfil oficial en TikTok, marcando así un cambio de postura hacia la plataforma que antes había sido objeto de fuertes críticas.