Donald Trump promete indulto para Juan Orlando Hernández

Donald Trump promete indulto a Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras actualmente condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

El anuncio lo realizó durante una reciente concentración, donde afirmó que, de regresar a la Casa Blanca, consideraría “indultar a JOH”, provocando diversas reacciones dentro y fuera de Honduras.

El gobernante estadounidense aseguró que “muchas personas piden justicia”, en referencia al caso de Hernández, actualmente sentenciado a cadena perpetua más treinta años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

La noticia ha causado revuelo tanto en círculos políticos hondureños como internacionales, donde organizaciones de derechos humanos y analistas cuestionan la promesa de Trump.

Reacciones en Honduras y la comunidad internacional

En Honduras, personalidades políticas y organizaciones civiles reaccionaron de inmediato. Voces a favor del indulto señalan que el caso de JOH estuvo marcado por influencias políticas, mientras que críticos consideran la promesa como una intromisión en el sistema judicial estadounidense y una falta de respeto hacia las víctimas del narcotráfico.

Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro se ha mantenido cauteloso ante las declaraciones del presidente norteamericano.

Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han insistido en que el combate contra la corrupción no debe verse afectado por decisiones políticas externas.