Donald Trump: “No voy a aprender su maldito idioma”

El presidente Donald Trump protagonizó este sábado un momento polémico frente a varios líderes latinoamericanos durante una cumbre que encabezó en Florida. Lo hizo al lanzar una crítica contra una “mala intérprete” y bromear sobre no aprender otros idiomas.

Mandatarios y representantes de una docena de países del hemisferio occidental se reunieron en Trump National Doral Miami para la “Cumbre Escudo de las Américas”. Este evento fue presentado por la Casa Blanca como un esfuerzo para promover “libertad, seguridad y prosperidad”. Además, pretendía reforzar la cooperación contra el narcotráfico.

Durante un encuentro con líderes de América Latina y el Caribe para hablar sobre seguridad, migración y combate a los cárteles, Trump dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene una “ventaja con el idioma” sobre él. Luego agregó: “Porque yo no voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”.

Después, Trump pasó a hablar sobre la importancia de contar con un “buen intérprete”. Aseguró que puede notar la diferencia entre uno bueno y uno malo, incluso sin hablar el idioma.

“Recientemente tuve una intérprete que no era buena”, dijo ante los asistentes. “Estaba hablando con una persona muy fuerte de otra parte del mundo y pude darme cuenta, aunque no hablo el idioma, de que la intérprete no era buena. Cuando ustedes hacen ‘eh, eh’ después de que yo digo una frase larga, fluida y hermosa…”.

El comentario generó atención inmediata por el tono del mensaje. Además, resaltó por darse en un contexto diplomático, frente a líderes con los que discutía una agenda de cooperación regional.