Donald Trump llega a NY para comparecer ante el gran jurado

El magnate y expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, llegó este lunes a Nueva York (NY) para comparecer ante el gran jurado de Manhattan.

Trump viajó a Nueva York desde Palm Beach, en Florida; donde fue despedido por decenas de seguidores que lo esperaban con pancartas y banderas.

El viaje hacia NY lo emprendió a la 1:00 de la tarde en un vuelo privado, a bordo de su Boeing 757.

Los movimientos para despedir a Trump comenzaron a las 10:00 de la mañana, cuando grupos de seguidores se apostaron en la calle gritando y agitando sus pancartas.

“Más de 200 personas con carteles y banderas de EEUU ovacionaron a Trump cuando pasó en un vehículo que formaba parte de una caravana rumbo al aeropuerto”, destacaban medios locales.

Desde el jueves que se confirmó que Trump sería acusado penalmente tras la votación del gran jurado de Manhattan, sus abogados anunciaron que se presentaría voluntariamente.

Aunque Trump debe ser tratado como un ciudadano normal, su investidura de expresidente no permitiría que se le tome la fotografía para que no se filtre en los medios o redes sociales.

Analistas han destacado que el exgobernante tampoco será esposado y la posibilidad que se defienda en libertad y pague una fianza es de un 90%.

Según el equipo legal de Trump, las acusaciones del gran jurado de Manhattan no lo han afectado y su fin de semana la pasó jugando golf y reflexionando.

El exmandatario se ha declarado inocente y ha denunciado que todo se trata de una caza de brujas para evitar su aspiración presidencial.

Al respecto, el exasesor de seguridad John Bolton alertó que el procedimiento podría beneficiar a Donald Trump.

“Si Trump es absuelto o consigue que se desestime el caso, porque no es legalmente suficiente o lo que sea, eso será como combustible para cohetes, porque podrá decir: ‘Les dije que me estaban molestando y, ahora, he sido reivindicado'”, comentó.