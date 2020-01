El mundo a la espera de la respuesta de Donald Trump tras ataque de Irán

Washington, Estados Unidos. Medios estadounidenses anuncian un posible pronunciamiento por parte del presidente, Donald Trump, tras el ataque contra la base aérea Ain Al- Asad en Irak, que estaba ocupada por fuerzas militares norteamericanas.

Luego de que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) confirmara el lanzamiento de más de una docena de misiles tierra-tierra que impactaron en la base aérea, como respuesta al asesinato de el general Qassem Soleimani.

Hace unos días, a través de Twitter, el inquilino de la Casa Blanca tuiteó, “Que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápido y muy fuerte”.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020