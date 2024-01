Donald Trump estaría oculto bajo el seudónimo de ‘Doe 174’ en la lista Epstein

Durante la semana pasada, se han hecho públicas miles de páginas de documentos legales en un caso relacionado con Jeffrey Epstein.

Estos documentos identifican a unos 170 individuos cuyos nombres surgieron en una disputa legal entre Virginia Giuffre, una de las acusadoras, y Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein, quien en 2021 fue condenada por traficar chicas para él.

Entre estos 170 asociados de Epstein, algunos eran amigos adinerados, otros eran víctimas suyas y algunos simplemente fueron mencionados casualmente. Sus identidades fueron mantenidas bajo sello, identificados como “J. Doe”, mientras se discutía si sus nombres debían ser revelados o permanecer censurados.

Uno de estos nombres es Donald Trump. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cuál de los casi 200 Does, enlistados por la jueza Loretta Preska en un documento de 50 páginas, correspondía realmente al expresidente.

Una revisión minuciosa de los documentos apunta a un Doe ya no anónimo que cumple todos los requisitos: Doe 174.

En su decisión de hacer públicos los nombres, la jueza Preska consideró los derechos de privacidad de los Does en comparación con el derecho del público a acceder a documentos judiciales. Los documentos recién desclasificados incluyen extractos de transcripciones de deposiciones y otros escritos legales donde ahora se revela el nombre de Trump.

La lista de Preska identifica a Doe 174 como alguien cuya asociación con Epstein y Maxwell ha sido ampliamente reportada en los medios, y cuyo nombre surgió durante el juicio público de Maxwell.

El expresidente Trump encaja en este perfil debido a su prolongada relación con el difunto pedófilo y sus comentarios de “le deseo lo mejor” cuando Maxwell fue acusada de tráfico sexual.

Trump también fue mencionado varias veces durante el juicio de Maxwell. Un empleado de Mar-a-Lago testificó sobre una víctima de Epstein que trabajaba allí. Los registros de vuelo mostraron a Trump viajando en el avión de Epstein con su hijo Eric. Y una víctima del juicio afirmó que Epstein mencionó a Trump para demostrar que estaba vinculado a personas poderosas.

Estos nuevos documentos desclasificados han arrojado más luz sobre las conexiones de Epstein con algunas de las personas más influyentes del mundo. Detallan conexiones con el expresidente Bill Clinton y acusaciones de mala conducta sexual contra el príncipe Andrés, las cuales el royal británico ha negado.

Sin embargo, en su fallo, Preska dijo que el nombre de Doe 174 surgió en nueve documentos diferentes que anteriormente estaban sellados o tenían su nombre tachado.

Hasta la fecha de publicación el lunes por la noche, tres de esos documentos aún no habían sido completamente sin censura. Pero Trump se ajusta al contexto de esos documentos.

Los otros seis documentos desclasificados que también incluyen el nombre de Trump no mencionan a otro Doe en todas las mismas entradas de expediente.

No está claro si Trump luchó para mantener su identidad bajo sello en los documentos.

En su orden de diciembre para desclasificar los nombres, Preska dijo que algunos Does no argumentaron para mantener en secreto sus identidades. Por ejemplo, Doe 36, que es Bill Clinton, no se opuso a que su nombre fuera revelado.

Un abogado de Trump no respondió a una solicitud de comentarios de Business Insider. Los documentos desclasificados no son todos perjudiciales para Trump.

Dos de los documentos desclasificados de una declaración de Johanna Sjoberg, quien acusó a Epstein de violación y al príncipe Andrés de manosearla (el royal británico ha negado las acusaciones), no lo mencionan. En uno de ellos, Sjoberg niega haber masajeado a Trump en las propiedades de Epstein y describe un viaje en avión privado de Epstein a Atlantic City, donde visitaron un casino de Trump.

Otro documento completamente desclasificado en 2022 es un artículo de 2016 del New York Post sobre las acusaciones contra Epstein. Menciona que Trump y Epstein eran amigos y pasaban tiempo juntos en fiestas en Palm Beach.

Los otros tres documentos desclasificados son mociones y cartas de abogados que representan a Epstein y Alan Dershowitz, donde Trump se menciona de pasada.

“El nombre del Sr. Epstein ha sido vinculado ampliamente en la prensa con individuos prominentes como Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés”, escribieron sus abogados en una moción argumentando que no debería ser obligado a testificar frente a un jurado, y agregaron más tarde: “Su aparición personal en el juicio de este caso previsiblemente sería el foco de una atención mediática masiva, tanto en los medios convencionales como en los tabloides”.