Donald Trump celebra “gran victoria” republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran victoria” para los republicanos el avance en el Senado que permitió poner fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

Durante un discurso por el Día de los Veteranos, Trump destacó que este logro fue posible gracias a que varios senadores demócratas se unieron a los republicanos para aprobar un nuevo presupuesto, poniendo fin a más de 40 días de parálisis gubernamental.

“Enhorabuena por una gran victoria”, expresó el mandatario al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante la ceremonia conmemorativa en el Cementerio Nacional de Arlington.